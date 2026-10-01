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PNV pide en la negociación del decreto de vivienda una regulación que diferencie alquiler habitual, temporal y turístico

03/09/2026 La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
03/09/2026 La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El PNV en el Congreso ha reclamado durante la negociación del decreto de vivienda una regulación "precisa que diferencie claramente el alquiler habitual, el temporal y el turístico".

Según han informado fuentes jeltzales, a su vez, han apostado por que los pisos turísticos sean considerados "una actividad económica y tributen como tal, porque ahora no pagan nada de IVA", y que esto se produzca "en todos los municipios sin importar el tamaño, no solo en los de más de 10.000 como solicitaban algunos grupos".

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El PNV ha pedido en la negociación que los pisos turísticos tributen al 10% con el IVA del hospedaje, como hoteles o casas rurales, una tributación que considera "coherente con la fiscalidad vasca".

Las mismas fuentes han precisado que todavía no tienen decidido el sentido de su voto este viernes en la Cámara Baja, en la que se someterán a convalidación los dos reales decretos de vivienda impulsados por el Gobierno.

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Este mismo miércoles, la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, destacó en la sesión de control, que los jeltzales han defendido "proteger a los vulnerables, dar seguridad a inquilinos y arrendadores, ampliar el alquiler habitual, construir más vivienda social y tasada, limitar la especulación, regular el alquiler de temporada, limitar los pisos turísticos y adoptar medidas fiscales". En este sentido, abogó por acabar con abusos y proteger a los vulnerables pero sin convertir en "enemigo" al pequeño propietario.

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