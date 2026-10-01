Moncloa replica a Vivas sobre las llamadas a Sánchez por Ceuta: "Hubo nueve y todas fueron atendidas"

31/07/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una reunón, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Sánchez visita Ceuta, junto al ministro del Interior, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos. POLITICA Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

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El Gobierno ha hecho público el listado de llamadas entre La Moncloa y el presidente de Ceuta, Juan Vivas, para negar las acusaciones lanzadas por este en la víspera, en las que reprochó que hizo 10 llamadas a Presidencia del Gobierno en los días previos a la entrada masiva pero no logró hablar con el presidente Pedro Sánchez.

Concretamente Vivas dijo que en total hubo una decena de llamadas y solo logró contactar en tres de ellas, siempre con el jefe de Gabinete de Sánchez, Diego Rubio, y reprochó que tanto él como el resto de ministros con los que habló le trasladaron que era una crisis migratoria más.

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Tras examinar el registro de las comunicaciones registradas en los teléfonos de Sánchez, Rubio, su director adjunto y las correspondietes secretarias, fuentes gubernamentales explican que entre los días 27 y 30 de julio --este último comenzó el asalto masivo-- La Moncloa intercambió un total de nueve llamadas con el Gabinete de Vivas. "Todas fueron diligentemente atendidas en el acto o minutos después, algo que puede comprobarse en la secuencia completa", recalcan.

SECUENCIA DE LLAMADAS

La primera llamada, según la información facilitada por Moncloa, se produjo a las 8.39 de la mañana del lunes 27 de julio, del director de gabinete de Vivas, Pablo García a Diego Rubio y tuvo una duración de seis minutos. En ella, Vivas y su asesor informan de su preocupación por el incrementode los cruces a nado y solicitan que se le comunique a los ministerios competntes para aumentar capacidades de acogida temporal y los traslados a la Península. Algo que según el Ejecutivo Rubio hace de inmediato.

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En esa primera llamda, Vivas "dijo explícitamente no necesitar hablar con el presidente" Sánchez "y no hizo mención alguna ni a una potencial declaración de emergencia nacional ni a un hipotético refuerzo del despliegue policial, ni a niguna otra medida similar", subrayan.

La segunda llamada se produjo ese mismo día a las 13.07 entre los mismos interlocutores y duró tres minutos. Ceuta reitera al Gobierno su petición de medidas para acoger y gestionar 500 migrantes que habían llegado a nado en los días previos y los "100 o 200 más" que podrían llegar en los prózimos días. Rubio le informa de que los ministerios competentes ya están trabajando en ello.

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Al día siguiente, martes 28, a a las 8.16 horas García envía un mensaje de Whatsapp a Rubio: "Buenos días, Diego. Perdona la molestia. Estoy con el Presidente. ¿Podemos hablar?".

La tercera llamada se produce apenas unos minutos después a las 8.30 horas, pero Pablo García no responde. Ante la falta de respuesta, Rubio le envió un mensaje en ese momento: "Buenas. Estamos trabajando en diversos frentes para poder solucionar el problema. Creo que el delegado del Gobierno os mantiene informados. De momento, necesitamos tiempo."

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García le contestó solo unos minutos después a las 8:35: "Ok. Entendido." y no volvió a llamar ni a escribir al jefe de Gabiente de Sánchez "ese día ni el siguiente".

La siguiente comunicación se produce ya el jueves 30 de julio, a las 11.17 Pablo García llama a Diego Rubio y hablan durante un minuto. A la conversación se suma el presidente Vivas que solicita "por primera vez" hablar con el presidente Pedro Sánchez. Rubio le responde que sí y que les pondrán en contacto tan pronto como el Presidente regrese del incendio que estaba visitando en Ávila.

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La quinta llamada se produce a las 12.03, de Rubio a García, que no fue contestada y un minuto este le devuelve la llamada. Es la sexta, según el contador de Moncloa. Le informa de que Sánchez hablará con Vivas dentro de una hora, en cuanto este llegue a La Moncloa.

HABLAN SÁNCHEZ Y VIVAS

La primera vez que hablan Sánchez y Vivas en pesona es el día 30 de julio a las 12.55 horas. Es la séptima llamada entre departamentos y ambos presidentes hablaron "sobre la crisis migratoria que ya se estaba produciendo".

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Ese mismo día a las 19:46, Ángel Alonso, mano derecha de Diego Rubio llama a Vivas y hablan durante 11 minutos para informarle de que Sánchez irá a Ceuta al día siguiente y le da detalles logísticos de la visita.

La novena llamada y última de esta serie se produce el mismo jueves a las 21.34 horas, de Pablo García a Ángel Alonso con una duración de dos minutos en la que Ceuta informa de que Vivas no participará en la rueda de prensa junto a Sánchez.

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PUDO HABER LLAMADAS POR 'WHATSAPP' QUE NO LLEGARON

En base a esta sucesión de comunicaciones, en Moncloa consideran que "las acusaciones vertidas" por Vivas son "infundadas" y defienden que todas las llamadas y peticiones que recibió La Moncloa de las autoridades ceutíes entre el 27 y el 30 de julio "fueron atendidas en el acto o pocos minutos después".

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También las realizadas a los distintos ministerios porque en esos cuatro días Vivas mantuvo llamadas o reuniones con los departamentos de Exteriores, Interior, Política Territorial y la Secretaría de Estado de Seguridad, así como con la Delegación del Gobierno y los mandos competentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

Por tanto las fuentes consultadas reprochan que Vivas trasladara que llamó ocho veces a Diego Rubio sin obtener respuesta, aunque dicen que es posible que se hicieran "por Whatsapp en un momento en el que el terminal receptor no tuviese cobertura".

En todo caso señalan que, según el testimono de Vivas, estos ocho intentos fallidos se produjeron en dos momentos concretos: "con cuatro llamadas consecutivas el día 27 en un solo minuto, a las 20:58; y con cuatro llamadas más el día 28 en un margen de cuatro minutos, entre las 8:12 y las 8:16".

EL GABINETE DE VIVAS NO INSISTIÓ

Moncloa reprocha que tras no obtener respuesta en el primer intento (el día 27 a las 20:58), "el Gobierno de Ceuta no hizo nada", no envió un mensaje de texto a Rubio ni le dejó un mensaje de voz ni tampoco le volvió a llamar. Tampoco contactó a su adjunto, del que aseguran tenían el teléfono, ni a su secretaria ni tampoco a otro miembro del Gabinete. Por tanto defienden que "La Moncloa no podía devolver una llamada de la que ni siquiera tenía constancia".

Sin embargo, tras el segundo intento, el día 28 el Gabinete de Vivas sí envió un mensaje de seguimiento al que Rubio respondió con llamada y un mensaje posterior. Por tanto, los diez intentos "supuestamente fallidos se reducen en realidad a uno el día 27 a las 20:58 al que ni su propio gabinete dio continuidad", detallan.

Consideran además que esta misma tónica se repitió durante todo el periodo analizado pues "en ningún momento el Gobierno de Ceuta recurrió a otros canales institucionales para hablar con La Moncloa. Nunca llamó a la centralita, ni a las secretarías de ningún alto cargo. No envió ninguna comunicación escrita, ni solicitó reunión presencial o remota. Y tampoco denunció dificultad alguna en la comunicación. La primera vez que lo hizo fue bien entrado agosto, una vez la crisis migratoria ya se había producido".

LA DECLARACIÓN DE VIVAS

Desde Moncloa han lanzado esta detallada réplica al día siguiente de que Vivas declarase en la Audiencia Nacional, que está investigando la entrada de decenas de miles de irregulares a territorio nacional, y remarcase que el 27 de julio llamó a Sánchez pero no obtuvo respuesta y que posteriormente fue atendido por su jefe de gabinete, Diego Rubio, a quien le advirtió de la gravedad de la situación, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Según la versión ofrecida por el presidente de Ceuta a la jueza María Tardón fueron, en total, diez llamadas a Moncloa para hablar de la situación de las que habría obtenido respuestas en tres y siempre por parte de Diego Rubio. Explicó además que tanto el jefe de gabinete de Sánchez como el resto de ministros con los que contactó le trasladaron que se trataba de una crisis migratoria más.