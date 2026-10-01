Los clásicos entre Real Madrid y Barcelona tendrá un balón exclusivo

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Redacción deportes, 1 oct (EFE).- Los dos clásicos ligueros entre Real Madrid y Barcelona tendrán un balón oficial exclusivo de Puma con diseño propio, combinando "un rendimiento de vanguardia con una identidad visual única, creada a medida para reflejar la intensidad y el legado de esta competición de referencia", según informó este jueves LaLiga.

El nuevo diseño debutará en el terreno de juego del Spotify Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga EA Sports, el 25 de octubre a las 21.00 horas.

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El balón, según los diseñadores, combina "formas dinámicas y atrevidas en vivos colores con sutiles gráficos de inspiración retro. Con esta estética, se rinde homenaje a la rica historia y a la legendaria rivalidad entre los dos clubes, uniendo a la perfección la tradición con la cultura futbolística moderna".

Con el objetivo de ofrecer un rendimiento óptimo al más alto nivel, el balón mantiene las especificaciones técnicas de élite del balón oficial de LaLiga. Su construcción de ocho paneles sin costuras garantiza una aerodinámica optimizada y una trayectoria de vuelo ultraestable y precisa. EFE

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