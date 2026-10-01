Lorenzo prueba nuevos jugadores y busca el relevo sin James ni Quintero

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Redacción deportes, 1 oct (EFE).- Colombia y Paraguay se enfrentarán este viernes en un partido amistoso en Estados Unidos que servirá a ambos equipos para seguir ajustando sus procesos, con los mismos entrenadores que los dirigieron en el Mundial de 2026, de cara a las próximas competiciones.

El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de la localidad estadounidense de Harrison (Nueva Jersey), adonde los colombianos llegan tras empatar 1-1 con México y los paraguayos después de vencer 0-2 a Bolivia con un doblete de Miguel Almirón.

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Por el lado de Colombia, el seleccionador, Néstor Lorenzo, posiblemente dé opciones a algunos de los jugadores nuevos que convocó, pues ante México apostó por dar continuidad a la base del equipo que disputó el Mundial de 2026.

Sin embargo, el técnico es consciente de que tiene que reformar el equipo porque ya no cuenta con sus dos figuras de la mitad del campo, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes se retiraron del equipo nacional.

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En ese sentido, es posible que 'pesquen' minutos futbolistas como los volantes Yaser Asprilla, del Girona, y Juan Manuel Rengifo, del Atlético Nacional.

En ataque, donde parece que Luis Suárez, goleador del Sporting portugués, es dueño indiscutible de la posición, puede que debute con la camiseta tricolor Camilo Durán, que ha tenido un inicio de temporada memorable en el Celtic.

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Paraguay, por su parte, acaba de vencer a Bolivia con una destacada actuación de Almirón, pero también se encuentra viviendo un momento de recambio.

El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, destacó como "partido de Mundial" el México-Colombia de la semana pasada y aseguró que enfrentarse a los cafeteros será una "prueba muy buena".

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"No tengo ninguna duda que así va a ser el de Colombia y Paraguay", expresó el técnico al referirse al anterior encuentro de sus rivales.

Se espera que ante los colombianos Alfaro utilice a algunas de sus principales figuras, como el volante Julio Enciso, el centrocampista Mauricio Magalhaes y el central Gustavo Gómez, capitán del equipo.

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- Alineaciones probables:

Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jaminton Campaz; Carlos Andrés Gómez y Luis Suárez.

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Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Ómar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Miguel Almirón, Julio Enciso, y Robert Morales.

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Árbitro: por confirmar.

Estadio: Sports Illustrated Stadium de la localidad estadounidense de Harrison (Nueva Jersey).

Hora: 20:00 hora local (24:00 GMT). EFE