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La segunda Comic-Con Málaga llega con cuatro días de cultura pop, estrellas y reencuentros

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Málaga, 1 oct (EFE).- La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga comienza este jueves con trescientas horas de contenido de cine, series, cómics y cultura pop, en un recinto que amplía su superficie para afrontar sin tantas colas la afluencia masiva de visitantes, que se contarán por miles hasta el próximo domingo.

Del 1 al 4 de octubre pasarán por este recinto artistas como Elijah Wood, Karl Urban y Sean Astin de 'El señor de los anillos'; Christopher Lambert, Casper Van Dien, Dina Meyer, Michael Ironside, Jake Busey y Denise Richards de 'Starships Troopers'; Jason Lee; Aya Cash (The Boys); Kevin Smith; Mira Sorvino, o Iñaki Godoy, Emily Rudd y Taz Skylar, de 'One Piece'.

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El cómic traerá a John Romita Jr, quien además ha creado el cartel del evento con dos superhéroes sobre la torre norte de la Catedral de Málaga. También estarán Jorge Jiménez (Batman), Michael Golden (Doctor Strange); Rick Leonardi y Pepe Larraz (X-Men); o Dan Mora (Superman).

A nivel español, se podrá ver el reencuentro de la exitosa serie de 'Los Serrano', con algunos de sus actores como Antonio Resines, Antonio Molero, Fran Perea, Víctor Elías, Verónica Sánchez o Natalia Sánchez.

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La edición de 2026 amplía su superficie y superará los 85.000 metros cuadrados -unos 25.000 más- con mucho más espacio exterior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, incluida una carpa de 50.000 metros cuadrados con noventa estantes para artistas invitados.

El objetivo de público, según los organizadores, no será superar las cifras totales del año pasado, de unos 90.000 asistentes, sino que la experiencia sea más satisfactoria, sin tantas aglomeraciones y evitando el gran problema de la pasada edición, las numerosas colas.

Además, se podrá entrar con comida desde el exterior y habrá fuentes de agua, uno de los extremos que más se echó en falta el pasado año. EFE

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