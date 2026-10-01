La Delegación del Gobierno reitera que actúa de forma "procedente" en la acampada de Sol

Madrid, 1 oct (EFE).- La Delegación del Gobierno ha emitido este jueves los acuses de recibo de los requerimientos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital pidiendo el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol, y ha incidido en que se están "desarrollando las actuaciones que resultan procedentes".
En el acuse de recibo, la Delegación ha señalado que dada las "circunstancias concurrentes" en el desarrollo de la acampada están en "pleno respeto al ordenamiento jurídico". EFE
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