La compraventa de viviendas cae otro 7% en el segundo trimestre y suma medio año de ajuste

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Madrid, 1 oct (EFE).- La compraventa de viviendas registró 196.561 operaciones en el segundo trimestre del año, lo que supone una caída del 7 % y deja la primera mitad del año en negativo, según los datos que ha publicado este jueves el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Esta caída modera ligeramente la observada en los tres primeros meses del año, cuando las compraventas se redujeron un 11,2 % y contabilizaron 163.322 operaciones, la menor cifra para dicho periodo desde 2024.

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Con este nuevo ajuste, las compraventas de vivienda acumulan un descenso del 7,1 % en la primera mitad del año, con 353.557 operaciones, en un contexto marcado por la falta de oferta, los altos precios y la reciente subida de tipos de interés.

Por tipología, las compraventas de vivienda libre de segunda mano cayeron un 10,5 % interanual entre abril y junio, hasta las 158.235 unidades, mientras que las de vivienda nueva se dispararon un 25,2 %, hasta las 17.936 operaciones. EFE

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(Infografía)