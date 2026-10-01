IU ve "excelente" que los reyes vayan a Ceuta, porque tendrían que haber ido "hace tiempo"

Guardar

Madrid, 1 oct (EFE).- El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha dicho este jueves que le parece "excelente" que los reyes de España vayan a visitar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los próximos días 13 y 14 de octubre, porque "ya tenían que haberlo hecho hace tiempo".

Después de que fuentes de la Casa del Rey hayan anunciado el viaje, consensuado con el Gobierno, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, diputado de IU y secretario general del PCE ha contestado a los periodistas en los pasillos del Congreso.

PUBLICIDAD

"Nos parece excelente y ya tenían que haberlo hecho hace tiempo", ha respondido. EFE