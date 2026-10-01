Irídia espera "sentencia severa" contra los 4 policías al mismo nivel que las lesiones que sufrió Roger Español el 1-O

01/10/2026 El activista y miembro de Stop Bales de Goma Roger Español (c) atiende a los medios durante una concentración frente a la Audiencia de Barcelona, a 01 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Varias personas se han concentrado frente a la Audiencia de Barcelona en apoyo a Roger Español en la última sesión del juicio contra los cuatro policías nacionales acusados de mutilar su ojo por el impacto de una pelota de goma durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. POLITICA Kike Rincón - Europa Press

Guardar

La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha augurado una "sentencia severa" contra los 4 policías nacionales acusados de mutilar un ojo a Roger Español el 1 de octubre de 2017 y que esta esté al mismo nivel que las lesiones que el activista sufrió el 1-O.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa frente a la Audiencia de Barcelona, donde este jueves se celebra la última sesión del juicio en la que se prevén las declaraciones del escopetero y tres mandos de la Policía Nacional, así como la lectura final de conclusiones tras el inicio del juicio el pasado 16 de septiembre.

PUBLICIDAD

Franquesa ha asegurado que durante el juicio se ha demostrado "sin ningún tipo de duda" que el escopetero acusado de disparar 3 veces a Español lo hizo sabiendo que son armas potencialmente letales y con ánimo de castigarlo por la conducta que el activista había tenido anteriormente.

"Ha quedado demostrado no solo por las declaraciones de las personas que estuvieron ahí, también ha quedado acreditado por todas las pruebas periciales", ha indicado.

PUBLICIDAD

Franquesa ha reiterado que el policía disparó "saltándose totalmente la normativa" con intención de lesionar, y si bien no ha negado que la pelota de goma rebotó antes contra el suelo, el disparo se efectuó con intención de lesionar y lo consiguieron, ha dicho.