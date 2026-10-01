Irídia espera "sentencia severa" contra los 4 policías al mismo nivel que las lesiones que sufrió Roger Español el 1-O

La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha augurado una "sentencia severa" contra los 4 policías nacionales acusados de mutilar un ojo a Roger Español el 1 de octubre de 2017 y que esta esté al mismo nivel que las lesiones que el activista sufrió el 1-O.
Lo ha dicho en declaraciones a la prensa frente a la Audiencia de Barcelona, donde este jueves se celebra la última sesión del juicio en la que se prevén las declaraciones del escopetero y tres mandos de la Policía Nacional, así como la lectura final de conclusiones tras el inicio del juicio el pasado 16 de septiembre.
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Franquesa ha asegurado que durante el juicio se ha demostrado "sin ningún tipo de duda" que el escopetero acusado de disparar 3 veces a Español lo hizo sabiendo que son armas potencialmente letales y con ánimo de castigarlo por la conducta que el activista había tenido anteriormente.
"Ha quedado demostrado no solo por las declaraciones de las personas que estuvieron ahí, también ha quedado acreditado por todas las pruebas periciales", ha indicado.
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Franquesa ha reiterado que el policía disparó "saltándose totalmente la normativa" con intención de lesionar, y si bien no ha negado que la pelota de goma rebotó antes contra el suelo, el disparo se efectuó con intención de lesionar y lo consiguieron, ha dicho.
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