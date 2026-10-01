Felipe VI preside la apertura del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso

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Madrid, 1 oct (EFE).- El rey preside este jueves la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso, que reunirá en Madrid durante dos días a parlamentarios y expertos de países iberoamericanos para tratar asuntos como la inteligencia artificial, democracia, igualdad de género o la diplomacia parlamentaria.

La sesión inaugural arrancará en el hemiciclo del Congreso con las intervenciones de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

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Finalizará con la intervención de Felipe VI y, posteriormente, se celebrarán las conferencias del foro sobre algunos de los principales desafíos actuales para las democracias.

En ellas intervendrán expertos, catedráticos y parlamentarios y habrá una dedicada a las amenazas híbridas y la desinformación en un contexto de conflicto armado, impartida por el presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Ruslan Stefanchuk.

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También habrá sesiones de trabajo en el Senado sobre el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los congresos o las amenazas a la democracia derivadas de la fragmentación, polarización, desinformación y el populismo, entre otros coloquios.

El viernes, el foro retomará en el Congreso con una sesión plenaria en la que se presentarán las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo con las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación.EFE

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