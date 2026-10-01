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El PP celebra que el rey vaya a Ceuta y que el Gobierno "le deje ir"

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Madrid, 1 oct (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha celebrado este jueves la visita del rey Felipe VI a Ceuta y el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez "le deje ir".

"Muy contentos de que pueda ir y de que el Gobierno le deje ir", ha apuntado la portavoz del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo a su llegada al Congreso, donde este jueves se celebra el XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

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Fuentes de la Casa Real han informado de que los reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre en una visita, la primera que realizarán a las ciudades autónomas, que ha sido consensuada con el Gobierno.

La agenda que desarrollarán Felipe VI y doña Letizia en las dos ciudades autónomas se dará a conocer en los próximos días.

Los reyes de España tenían previsto viajar a Ceuta y Melilla antes de que estallara la crisis migratoria a finales del pasado mes de julio con la entrada masiva de 80.000 inmigrantes, una visita que llevaban preparando tiempo Zarzuela y Moncloa. EFE

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