El griego Vassilis Fotias pitará el España-República Checa del sábado en Oviedo

Madrid, 1 oct (EFE).- El griego Vassilis Fotias pitará el España-República Checa que se disputará este sábado en Oviedo, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, informa la Real Federación Española de Fútbol en su web.
Fotia, de 37 años e internacional FIFA desde 2021, no ha dirigido hasta ahora ningún partido de la Roja.
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El España-República Checa será su segundo partido en la Liga de Naciones después del Alemania-Bosnia disputado el 16 de noviembre de 2024, que acabó con 7-0 para los germanos.
Como linieres, estarán Andreas Meitanas y Michail Papadakis y al cargo del VAR, Angelos Evangelou, todos griegos. EFE
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