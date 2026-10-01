Espana agencias

El abogado Javier Flores se persona ante el Tribunal de Cuentas por la compra del ático por la Comunidad de Madrid

Imagen ZEKHM7I3ZZCCFHPHIQP65PQT64
Guardar

El abogado Javier Flores se ha personado como actor público ante el Tribunal de Cuentas en la pieza abierta a raíz de la denuncia que presentó el pasado 3 de agosto por la compra del ático situado en el Paseo del General Martínez Campos por parte de Planifica Madrid, sociedad pública de la Comunidad de Madrid.

La pieza, que tramita el Departamento Primero de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, analiza los hechos denunciados en relación con la adquisición del inmueble. En su escrito de personación, al que tuvo acceso Europa Press, el letrado cifra en al menos 437.058,46 euros el posible menoscabo de fondos públicos derivado de la operación.

PUBLICIDAD

Según expone Flores, esta cantidad resulta de la diferencia entre los 6.679.942,65 euros abonados por Planifica Madrid por el inmueble, incluidos impuestos y gastos, y los 6.242.884,19 euros correspondientes al valor establecido en la única tasación incorporada al expediente, encargada por la propia sociedad pública.

El abogado sostiene además que la tasación incorporada al expediente advierte de que no cumple plenamente la normativa de valoración, por lo que reclama que se esclarezcan las circunstancias en las que se acordó la adquisición y los criterios utilizados para determinar el precio finalmente abonado.

PUBLICIDAD

El escrito de personación alude asimismo a declaraciones públicas realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

En concreto, Flores recuerda que Ayuso afirmó el pasado 24 de septiembre que la decisión de adquirir el inmueble fue "de mi equipo" y que a ella "no le pareció mal", mientras que García Martín manifestó en la Asamblea de Madrid que la compra se realizó "a petición" de su Consejería.

El letrado sostiene que ninguno de los dos forma parte del órgano de la sociedad compradora y señala que, según su escrito, en el expediente publicado no figuran la petición, el encargo ni la documentación relativa a la búsqueda de alternativas a la adquisición.

Asimismo, apunta que el 8 de abril, seis días antes de la firma de la escritura, ya se habría abordado en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid el traslado del despacho de la presidenta al inmueble.

Flores solicita al Tribunal de Cuentas que Planifica Madrid aporte el expediente íntegro previo a la compra, incluyendo las comunicaciones, instrucciones u órdenes recibidas y la identidad de las personas que intervinieron en la operación. En caso de que alguno de esos documentos no exista, pide que se certifique expresamente su inexistencia.

El abogado recuerda además en su escrito que en la jurisdicción contable no existe aforamiento y reclama que se determine quién adoptó las decisiones relacionadas con la adquisición, las razones por las que se abonó una cantidad superior al valor recogido en la tasación y, en su caso, las responsabilidades contables que pudieran derivarse.

"Cuando se gastan seis millones y medio de euros públicos, alguien tiene que haberlo decidido, y tiene que constar por escrito", ha señalado Flores. "La presidenta dice que fue su equipo; el consejero, que fue su Consejería. Lo único que no aparece por ningún lado es un papel que lo acredite", ha añadido.

En este sentido, el letrado sostiene que lo que solicita al Tribunal de Cuentas es que determine quién tomó la decisión de realizar el desembolso, por qué se abonó un importe superior al fijado en la tasación y, en su caso, quién debería responder por la diferencia.

La personación se produce dentro de una pieza de acción pública cuya apertura se produjo tras la denuncia presentada por el propio Flores, por lo que las cuestiones planteadas deberán ser objeto de análisis y comprobación en el marco de las actuaciones del Tribunal de Cuentas.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hacer aceitunas caseras: la receta fácil para dar mucho más sabor al aperitivo por excelencia

La salmuera combina agua, sal y un toque de vinagre, a lo que se añade el ajo, el laurel, el tomillo y la piel de limón para aportar sabor y aroma a este fresco aliño mediterráneo

Cómo hacer aceitunas caseras: la receta fácil para dar mucho más sabor al aperitivo por excelencia

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Emergencias envía un Es-Alert por la alerta roja: Aemet activará el aviso en Valencia y Castellón por lluvias a partir de las 18 horas

Los avisos naranjas comenzarán a partir de las 14 horas y se elevarán a alerta por lluvias extremas a las 18 de este jueves en regiones de la Comunidad Valenciana y Tarragona

Emergencias envía un Es-Alert por la alerta roja: Aemet activará el aviso en Valencia y Castellón por lluvias a partir de las 18 horas

Ayuso exigirá a la Justicia medidas cautelarísimas para desalojar la “acampada ilegal” en la Puerta del Sol: “Nunca se debió permitir”

La Comunidad de Madrid da el paso anunciado hace 48 horas por el consejero Miguel Ángel García y acusa al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de “inacción”

Ayuso exigirá a la Justicia medidas cautelarísimas para desalojar la “acampada ilegal” en la Puerta del Sol: “Nunca se debió permitir”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso exigirá a la Justicia medidas cautelarísimas para desalojar la “acampada ilegal” en la Puerta del Sol: “Nunca se debió permitir”

Ayuso exigirá a la Justicia medidas cautelarísimas para desalojar la “acampada ilegal” en la Puerta del Sol: “Nunca se debió permitir”

Podemos votará sí a los decretos de vivienda y su convalidación queda en manos de Junts: “No vamos a ser la excusa para que el Gobierno siga sin hacer nada”

El motivo por el que no conviene apurar al máximo el depósito de combustible, según un mecánico: “Circular en reserva estropea tu coche”

Los reyes viajarán a Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre en una visita “consensuada” entre el Gobierno y la Casa Real

Kaliningrado, el último bastión de Rusia que resiste en el corazón de Europa y desde el que amenaza con ataques contra la OTAN

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los decretos del Gobierno “se quedan cortos” para resolver la crisis de vivienda: “Se necesitan más casas protegidas, más suelo y menos burocracia”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro