El abogado Javier Flores se persona ante el Tribunal de Cuentas por la compra del ático por la Comunidad de Madrid

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El abogado Javier Flores se ha personado como actor público ante el Tribunal de Cuentas en la pieza abierta a raíz de la denuncia que presentó el pasado 3 de agosto por la compra del ático situado en el Paseo del General Martínez Campos por parte de Planifica Madrid, sociedad pública de la Comunidad de Madrid.

La pieza, que tramita el Departamento Primero de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, analiza los hechos denunciados en relación con la adquisición del inmueble. En su escrito de personación, al que tuvo acceso Europa Press, el letrado cifra en al menos 437.058,46 euros el posible menoscabo de fondos públicos derivado de la operación.

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Según expone Flores, esta cantidad resulta de la diferencia entre los 6.679.942,65 euros abonados por Planifica Madrid por el inmueble, incluidos impuestos y gastos, y los 6.242.884,19 euros correspondientes al valor establecido en la única tasación incorporada al expediente, encargada por la propia sociedad pública.

El abogado sostiene además que la tasación incorporada al expediente advierte de que no cumple plenamente la normativa de valoración, por lo que reclama que se esclarezcan las circunstancias en las que se acordó la adquisición y los criterios utilizados para determinar el precio finalmente abonado.

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El escrito de personación alude asimismo a declaraciones públicas realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

En concreto, Flores recuerda que Ayuso afirmó el pasado 24 de septiembre que la decisión de adquirir el inmueble fue "de mi equipo" y que a ella "no le pareció mal", mientras que García Martín manifestó en la Asamblea de Madrid que la compra se realizó "a petición" de su Consejería.

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El letrado sostiene que ninguno de los dos forma parte del órgano de la sociedad compradora y señala que, según su escrito, en el expediente publicado no figuran la petición, el encargo ni la documentación relativa a la búsqueda de alternativas a la adquisición.

Asimismo, apunta que el 8 de abril, seis días antes de la firma de la escritura, ya se habría abordado en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid el traslado del despacho de la presidenta al inmueble.

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Flores solicita al Tribunal de Cuentas que Planifica Madrid aporte el expediente íntegro previo a la compra, incluyendo las comunicaciones, instrucciones u órdenes recibidas y la identidad de las personas que intervinieron en la operación. En caso de que alguno de esos documentos no exista, pide que se certifique expresamente su inexistencia.

El abogado recuerda además en su escrito que en la jurisdicción contable no existe aforamiento y reclama que se determine quién adoptó las decisiones relacionadas con la adquisición, las razones por las que se abonó una cantidad superior al valor recogido en la tasación y, en su caso, las responsabilidades contables que pudieran derivarse.

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"Cuando se gastan seis millones y medio de euros públicos, alguien tiene que haberlo decidido, y tiene que constar por escrito", ha señalado Flores. "La presidenta dice que fue su equipo; el consejero, que fue su Consejería. Lo único que no aparece por ningún lado es un papel que lo acredite", ha añadido.

En este sentido, el letrado sostiene que lo que solicita al Tribunal de Cuentas es que determine quién tomó la decisión de realizar el desembolso, por qué se abonó un importe superior al fijado en la tasación y, en su caso, quién debería responder por la diferencia.

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La personación se produce dentro de una pieza de acción pública cuya apertura se produjo tras la denuncia presentada por el propio Flores, por lo que las cuestiones planteadas deberán ser objeto de análisis y comprobación en el marco de las actuaciones del Tribunal de Cuentas.