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Dori Ruano, sobre el ciclismo femenino español: “La base viene fuerte”

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Madrid, 1 oct (EFE).- La legendaria exciclista Dori Ruano valoró el gran momento que vive ciclismo femenino español, que afronta este viernes el Europeo, en el que se puede “conseguir alguna medalla más” y consideró que “si se ven los resultados en categorías inferiores significa que la base viene fuerte", dijo a EFE.

“Para que haya chicas jóvenes, arriba tiene que haber referentes. Cuando ves que las categorías inferiores tienen medalla o éxitos deportivos, significa que desde abajo las cosas se están haciendo bien”, explicó en referencia a las medallas conseguidas hace una semana en el Mundial de Montreal.

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Precisamente allí, Alejandra Neira se proclamó campeona del mundo junior de ciclismo en ruta. Un hecho que, junto al oro intercontinental de la navarra Paula Ostiz el pasado año, calificó de histórico. “Dos corredoras españolas han hecho oro, no hay ningún hecho así hasta el momento”.

Respecto al próximo Europeo, Dori consideró que “lo normal es que después de Campeonato del Mundo sigan la euforia, la motivación y las medallas”.

Según la salmantina, que ha luchado activamente por el reconocimiento de las mujeres en el ciclismo, es algo que “se va consiguiendo a medida que los triunfos y los resultados van surgiendo” y que el foco está en que “las casas comerciales sigan apostando por el ciclismo femenino, que haya más aportes económicos porque las instituciones dan hasta donde dan”.

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“En mi época, el oro del hombre no tenía la misma repercusión mediática. A la mujer se le exige más, por lo que hay que educar a la sociedad y a la prensa”, dijo a la Agencia EFE.

Dori, que se proclamó campeona del mundo de ciclismo en pista en 1998 en Burdeos, según sus propias palabras pasó de “no tener nada a tenerlo todo” gracias a su talento, esfuerzo y tesón, pero como ella misma explica, el camino de “una mujer ciclista en un mundo de hombres” no fue fácil.

Por ejemplo, al recordar el Mundial de Japón de 1990 destacó: “Nuestra competición no pasaba por el esfuerzo, por el sacrificio o por demostrar, sino que íbamos al Mundial a hacer turismo. Esas eran las cosas más duras que teníamos que escuchar”.

Finalmente, en aquel campeonato el equipo femenino de contrarreloj por equipos logró el mejor puesto entre los españoles; la sexta plaza.

Ruano considera que es necesario valorar el “esfuerzo, no lo datos” de las ciclistas, ya que “la fisiología de la mujer es diferente a la del hombre por lo que no se puede hacer el mismo kilometraje en hombres y mujeres. Lo que tenemos que ver es el esfuerzo”.

“Hay que hacer nuestras etapas, nuestro ciclismo, independientemente de lo que hagan los hombres. Vamos a exigir en base a lo que se puede dar”. EFE

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