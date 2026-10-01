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Detenido en Barcelona un fugitivo reclamado por Noruega por trata y explotación sexual

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Barcelona, 1 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido en Cataluña a un fugitivo de 44 años reclamado por las autoridades noruegas por tráfico de personas y explotación sexual, acusado de delitos que podrían suponer penas de 28 años de prisión.

Según ha informado este jueves la policía catalana, el arresto se produjo el pasado 25 de septiembre en virtud de una orden europea de detención dictada por las autoridades judiciales de Noruega.

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El detenido forma parte de una organización que captaba mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad, que no hablaban noruego ni tenían una red de apoyo en el país, a las que trasladaban a Noruega y obligaban a prostituirse, según la investigación.

Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 en la localidad de Lillestrom y otras poblaciones del sudeste de Noruega.

Tras localizar al fugitivo, los Mossos comprobaron que se alojaba en hoteles y lo detuvieron cuando bajaba de un coche de gama alta que había alquilado.

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El detenido ha pasado a disposición judicial y espera ahora su entrega a las autoridades noruegas.EFE

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