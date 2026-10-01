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Conde Pumpido insta a los partidos a que "cumplan" con la constitución y renueven el TC

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Madrid, 1 oct (EFE).- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde Pumpido, ha instado a los partidos a que "cumplan" con la Carta Magna renovando los cuatro magistrados que le corresponden al Senado, para romper así el bloqueo que se extiende desde que venció el plazo el pasado mes de diciembre.

En un desayuno informativo, Conde Pumpido ha dejado claro que "no puede haber otros intereses políticos de cualquier otra naturaleza que se superpongan al cumplimiento de la Constitución española, que dice claramente que los miembros del TC serán designados por un periodo de nueve años que ya ha transcurrido y se renovarán".

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Por ello, ha hecho "un llamamiento a las fuerzas políticas para que simplemente cumplan con el mandato constitucional comprendiendo evidentemente las dificultades de orden político o institucional que puedan plantearse".

Y lo ha hecho comprometiéndose, mientras tanto, a "garantizar el funcionamiento normal y efectivo de nuestro tribunal hasta que se produzca su renovación por el Senado, que es el órgano constitucional que debe renovarlos en este momento".

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El mandato del tercio de magistrados que elige el Senado expiró el 17 de diciembre de 2025, entre ellos Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías, pero la Mesa, con mayoría absoluta del PP, ha prorrogado cinco veces ese plazo.

Precisamente esta semana, el PSOE ha registrado en la Cámara Alta una solicitud de reconsideración para que la Mesa revoque su decisión de ampliar para todas las asambleas legislativas de las comunidades autónomas hasta el 30 de noviembre el plazo para presentar candidaturas a la elección de los cuatro magistrados.

Fuentes del PSOE han apuntado desde hace meses, con cada ampliación de plazo, que la intención oculta del PP es dilatar la renovación pendiente del Constitucional hasta conocer si tras las próximas elecciones generales alcanzan junto a Vox una mayoría cualificada de dos tercios del Senado, porque así en vez de pactar los cuatro nombres con los socialistas les bastaría hacerlo con Vox. EFE

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