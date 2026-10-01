Conde Pumpido dice que el TC fijará "una doctrina clara" sobre la amnistía para el Supremo

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Madrid, 1 oct (EFE).- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde Pumpido, ha dejado claro que el Pleno fijará "una doctrina clara, precisa y contundente" en los recursos contra la negativa del Supremo de aplicar la amnistía al delito de malversación de los líderes del 'procés', que comunicará "a la mayor brevedad" al Alto Tribunal.

La corte de garantías tiene previsto zanjar la próxima semana su aval a amnistiar el delito de malversación a los líderes del 'procés' a partir de dos sentencias estimatorias, que abrirán la puerta al regreso del expresident catalán Carles Puigdemont en las próximas semanas, cuando lo confirme el Tribunal Supremo.

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Sobre la mesa, los recursos de amparo de los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa que cuentan con sendas ponencias estimatorias del magistrado conservador José María Macías y de Conde Pumpido.

En un desayuno informativo en Madrid este jueves, Conde Pumpido ha evitado pronunciarse sobre el resultado de las votaciones pero sí ha querido dejar claro que, en caso de que estimen los recursos como es lo previsible, el tribunal debe establecer "una doctrina clara, precisa y contundente" para facilitar la ejecución del fallo por el Supremo.

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Esto es así, ha continuado, porque el Supremo ha manifestado que "tendría en consideración la doctrina del Constitucional siempre que fuera una doctrina clara y precisa", por eso ha dicho que el tribunal "tiene que ser claro y preciso".

Y como el fallo afecta a derechos fundamentales, ha explicado, en tales casos la legislación establece que las sentencias se deben ejecutar "de forma preferente y urgente", una posición que sí incluye en su ponencia sobre el recurso de Dolors Bassa.

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Ahora bien, ha señalado que no puede vaticinar el tiempo que tardará el Supremo en ejecutar la decisión porque eso es su competencia, pero si estiman los recursos van a comunicar a la "mayor brevedad" posible el fallo a las partes y al órgano encargado de su ejecución; por tanto "le corresponde al Supremo tomar la decisión adecuada cuando lo estime procedente".

Precisamente desde el Supremo confían en que el Constitucional fije con Turull y Bassa una doctrina contundente sobre la malversación que será extrapolable al resto de condenados y procesados en rebeldía.

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De esta forma, el juez Pablo Llarena prevé actuar en cuanto eso suceda con Puigdemont -así como con los exconsellers que huyeron con él, Antoni Comín y Lluis Puig- no solo retirando la orden de detención sino también aplicando la amnistía a la malversación.

En cuanto las sentencias del Constitucional se publiquen en el BOE se abrirán dos opciones: una, que Llarena actúe de oficio y otra que lo haga a petición de las defensas, que es el escenario más probable si los intereses favorecen el devenir de Puigdemont. EFE

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