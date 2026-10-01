Científico principal de Arrakihs: España puede competir con otros países por el liderazgo

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Eva García González

Santander, 1 oct (EFE).- El físico Rafael Guzmán, investigador principal del proyecto de la Agencia Espacial Europea Arrakihs, asegura que España puede competir con otros países por el liderazgo de proyectos por los jóvenes investigadores que se están entrenando como "futuros líderes".

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En una entrevista con EFE, Guzmán reconoce que tiene una "fe ciega" en las nuevas generaciones de científicos, ya que la mayoría de personas que trabajan en sus proyectos son jóvenes de entre 21 y 29 años.

"Tienen una gran actitud, capacidad de aprender, compromiso, ética del trabajo e ilusión. Traen ideas que no están contaminadas y eso nos ha abierto un mundo de posibilidades", celebra el científico, que reside en Estados Unidos, pero que se encuentra en Santander para impartir la conferencia inaugural del inicio del curso de la Universidad de Cantabria.

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Guzmán resalta la importancia de la transferencia entre las universidades y la industria, un asunto que centrará su intervención en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, ya que la empresa que creó, Satlantis, y de la que ya se ha desvinculado por otros proyectos profesionales, ha acogido a cientos de estudiantes de prácticas que terminan trabajando en ella.

"¿Cómo no voy a estar ilusionado y esperanzado por el papel de los jóvenes? Ya están teniendo responsabilidad al más alto nivel y mostrando la capacidad que tienen para poder llegar a lo más alto", reivindica.

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Para el físico, ese modelo de transferencia funciona en Estados Unidos", donde ha desarrollado toda su carrera, y "podría funcionar" en España.

Sin embargo, añade que solo falta "dar las vías" a los jóvenes que salen de la Universidad para que puedan seguir avanzando en el desarrollo de su carrera profesional.

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Rafael Guzmán asegura que esa transferencia es un "círculo virtuoso" que puede generar conocimiento y capitalizarlo a través de la industria para que llegue a la sociedad, y pone como ejemplo Satlantis, que con técnicas de observación del espacio aplicadas a la tierra puede generar beneficios para la población.

Entre otros ejemplos destaca el monitorizado de los gasoductos para ver si hay presencia de metano, que contamina la atmósfera por el efecto invernadero, o el control de las superficies quemadas en los fuegos o la contaminación de algas en las costas.

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Sobre Arrahkis, su investigador principal, recuerda que es una misión 'fast' de la Agencia Espacial Europea que mediante la captación de la luz tenue de los halos de galaxias cercanas, permitirá reconstruir la historia cósmica y entender cómo se forman y evolucionan galaxias como la vía láctea.

Es el primer proyecto de la agencia europa que lidera España, algo que al científico no le sorprende que siguiera pasando porque esta misión pionera "parecía imposible" y ahora es una realidad. "Por qué no la segunda", se pregunta.

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"Está el aspecto psicológico. Una cierta actitud que yo creo que nos va a permitir seguir luchando, presentando proyectos competitivos y tener mayor opción a liderar una nueva misión", asegura sobre la capacidad de la ciencia española para esos liderazgos científicos. EFE

egg/mg/crf

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