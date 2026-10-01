Ceuta cierra para desinfección la playa de Benítez que fue ocupada por migrantes

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Ceuta, 1 oct (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha precintado este jueves todos los accesos a la playa de Benítez, ubicada justo al lado de la planta desaladora, para su desinfección tras haber estado ocupada durante varias semanas por más de 400 migrantes que establecieron un asentamiento ilegal.

Fuentes del Gobierno ceutí han destacado a EFE que la Consejería de Medio Ambiente ha precintado los accesos y ha instalado carteles informativos alertando sobre la posibilidad de riesgo infeccioso debido a las condiciones de insalubridad en la que estaban asentadas las decenas de personas que entraron irregularmente en la ciudad los días 30 y 31 de julio.

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La situación se ha producido después de que los efectivos de la limpieza hayan retirado hasta más de 16 toneladas de residuos que habían sido acumuladas en esta playa, principalmente por la acumulación de plástico, maderas, mantas y distintos utensilios.

"Prohibido el paso temporalmente, playa en recuperación" se lee en los carteles ubicados en la playa para restringir la entrada de personas.

Los migrantes que estaban en esta playa fueron trasladados esta semana hasta la zona de Loma Colmenar, a uno de los espacios habilitados como centro de acogida por el Gobierno. EFE

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