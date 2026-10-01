Castilla-La Mancha activa el plan de riesgo por lluvias y tormentas en tres provincias

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Toledo, 1 oct (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha activará a las 13:00 horas de este jueves, en fase de alerta -situación operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara debido a los avisos por fuertes lluvias y tormentas.

En un comunicado, la Junta ha informado de que la dirección del Meteocam ha decretado la activación del plan tras la recepción de avisos de nivel naranja por lluvias, con precipitación acumulada en una hora de 30 mm, y también amarillo por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, que ha elaborado la Aemet para la Serranía conquense y la comarca de Alcaraz y Segura, en la provincia de Albacete, con inicio a las 14:00 horas y fin a las 23:59 horas.

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Además, la Aemet ha emitido también avisos para este jueves de nivel amarillo por lluvias intensas, en las restantes comarcas de las provincias de Albacete y Cuenca, con precipitaciones acumuladas en 12 horas de 40 mm, con inicio a las 14:00 horas y finalización a las 23:59 horas, así como tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Asimismo, las previsiones de la Aemet señalan también avisos de nivel amarillo en la comarca de las Parameras de Molina, en la provincia de Guadalajara, con precipitaciones acumuladas en una hora de 20 mm, con inicio a las 14:00 horas y finalización a las 23:59 horas. Estos avisos amarillos son también por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

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Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta. EFE

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