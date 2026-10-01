Autónomos y empresas pueden solicitar ya las ayudas del Auto+ para la compra de eléctricos

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Madrid, 1 oct (EFE).- El Ministerio de Industria y Turismo ha abierto este jueves la ventanilla para solicitar las ayudas directas de la segunda línea del programa Auto+, dotada con 50 millones de euros para la compra de vehículos eléctricos y electrificados por parte de empresas y profesionales autónomos.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 31 de diciembre, según explica el departamento que dirige Jordi Hereu en una nota de prensa, en la que detalla que la nueva convocatoria contempla una financiación de 42 millones para empresas privadas y 8 millones para autónomos.

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El objetivo de esta iniciativa es acelerar la renovación de las flotas y avanzar en la descarbonización del transporte, añade el ministerio.

Esta línea de ayudas completa el despliegue del programa Auto+, cuya primera convocatoria, lanzada durante el verano, contó con una dotación de 350 millones.

Con esta nueva inyección, el Gobierno moviliza un total de 400 millones para impulsar la demanda de vehículos eléctricos y electrificados, fortalecer la cadena de valor de la automoción y contribuir a la competitividad de uno de los sectores industriales estratégicos para la economía española. EFE

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