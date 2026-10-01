Alicante confía en que The Ocean Race tenga un "papel protagonista" en la ciudad tras 2027

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Alicante, 1 oct (EFE).- El alcalde de Alicante, Luis Barcala, expresó este jueves su confianza en que la Vuelta al Mundo a Vela (The Ocean Race) "siga teniendo un papel protagonista" en la ciudad más allá de la salida prevista para enero de 2027.

Así lo expuso el alcalde en declaraciones recogidas por EFE, preguntado por las negociaciones para que la prestigiosa regata tenga continuidad en la ciudad después de la salida del próximo enero, que unirá los muelles alicantinos con las antípodas a la altura de Auckland (Nueva Zelanda) con un recorrido de unas 14.000 millas náuticas.

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"Estoy convencido de que la Generalitat continuará negociando para que Alicante siga teniendo un papel protagonista en The Ocean Race más allá de 2027", indicó Barcala, quien señaló que el Ayuntamiento ahora está volcado "de lleno" en los preparativos de la salida del próximo 17 de enero "para que sea la mejor en la historia de la regata oceánica".

Por su parte, fuentes de la carrera señalaron a EFE que "Alicante sigue siendo una parte importante de la historia de The Ocean Race" y que actualmente hay "conversaciones positivas y continuas sobre una colaboración muy significativa que ya está en marcha, que incluye futuras actividades deportivas y comunitarias".

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"Mientras tanto, seguimos totalmente centrados en trabajar con todos nuestros socios de Alicante Puerto de Salida y de la Comunitat Valenciana para que", prosiguieron, "la próxima salida de la regata alrededor del mundo, en enero, sea la mejor hasta la fecha". EFE