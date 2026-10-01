A prisión tras ser detenido en Jerez por intento de homicidio en Puertollano (Ciudad Real)

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(Corrige la NA4033 en el segundo párrafo por error de la fuente informante: el tiroteo fue en junio)

Puertollano (Ciudad Real), 1 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un hombre, que cuenta con numerosos antecedentes penales, por intento de homicidio en Puertollano (Ciudad Real), el cual ha ingresado en prisión.

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Los hechos tuvieron lugar a principios del mes de junio en un barrio de Puertollano durante una reyerta entre dos clanes familiares que derivó en un enfrentamiento que se saldó con la utilización de armas de fuego, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El detenido, presuntamente, efectuó varios de los disparos que casi acaban con la vida de otro implicado en la reyerta, el principal cabecilla de uno de los clanes, que acabó en estado crítico en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano con una herida de bala en el abdomen.

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Posteriormente fue trasladado al Hospital de Toledo donde salvó la vida tras semanas ingresado en la UCI.

Los investigadores de la Policía Nacional y la inspección ocular de la Brigada de Policía Científica permitieron identificar y determinar que el principal autor del tiroteo utilizó un arma corta, una pistola del calibre 9 mm, que no pudo ser localizada en ese momento.

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También determinaron que los principales implicados en la reyerta abandonaron Puertollano para evitar su localización aunque parte fueron localizados en Ciudad Real y el máximo responsable de los disparos en Jerez de la Frontera, donde estaba oculto.

La Policía Nacional realizó cuatro entradas y registros, tres de ellas en la capital ciudadrealeña, en los que se localizó otra de las armas implicadas en la reyerta, una pistola del calibre 9 mm corto junto con 39 cartuchos.

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El último registro lo realizó el Grupo Especial de Operaciones (GEO) en Jerez de la Frontera, que detuvo al autor material de los disparos, quien ocultaba en la vivienda un paquete con más de 36.500 euros que habría dispuesto para su fuga.

El detenido, ha agregado la Policía Nacional, es un conocido delincuente que cuenta con numerosos antecedentes penales por, entre otros delitos, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y riña tumultuaria, y para quien se decretó su ingreso en prisión provisional. EFE

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