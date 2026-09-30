UGT no contempla ningún escenario de congelación salarial a los empleados públicos

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Murcia, 30 sep (EFE).- La secretaria general federal de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha asegurado este miércoles que el sindicato “no contempla” ningún escenario en el que no se vaya a aplicar la subida salarial pactada para los empleados públicos, ni siquiera si no se aprueban presupuestos para 2027 o si hay una convocatoria de elecciones generales anticipada.

La dirigente sindical ha hecho esas declaraciones en Murcia, donde participa en una asamblea de delegados sindicales para analizar el acuerdo marco por la mejora del empleo público y servicio a la ciudadanía.

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“Entendemos que es un acuerdo que no puede decaer, es un acuerdo ya firmado y pactado”, ha señalado al ser preguntada por los periodistas sobre los posibles efectos de una convocatoria anticipada de elecciones y un cambio de Gobierno.

Araque ha recordado que este ejercicio 2026 no se han llegado a aprobar los Presupuestos Generales del Estado y eso no impidió que se convalidara en las Cortes el decreto para aplicar las mejoras salariales pactadas para los empleados públicos, por lo que tampoco deberían peligrar esas mejoras del acuerdo marco en el próximo ejercicio.

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Este acuerdo marco, ha recordado, plantea una subida salarial del 4,5 por ciento a la que se sumará un 0,5 por ciento adicional ligada al IPC y que será retroactiva desde el 1 de enero de 2026, por lo que entre los dos ejercicios los funcionarios acumularán una subida de 9 puntos.

El acuerdo marco contempla también una nueva estructura en las plantillas, así como mejoras en la promoción interna y las carreras profesionales.

El objetivo es mejorar la calidad del empleo para redundar en la mejora de la atención a la ciudadanía, preparando la administración para una mejor relación con los ciudadanos, tanto directa como telemática.

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El acuerdo garantiza también el mantenimiento de oficinas de atención ciudadana en todo el territorio, así como la implantación de una “administración de emergencia” con empleados que puedan hacerse cargo de tramitaciones urgentes en casos de catástrofes naturales, como la dana, en las que numerosos ciudadanos pierden su documentación más elemental.

Araque ha subrayado que los servicios públicos y sus empleados no deben considerarse un gasto, sino una inversión, y ha insistido en que los derechos adquiridos “no son irreversible”, por lo que las mejoras logradas deben seguir negociándose para mantenerse. EFE

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(foto)