Sánchez es "razonablemente optimista" ante la convalidación de los decretos de vivienda

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Madrid, 30 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este miércoles "razonablemente optimista" sobre la convalidación de los nuevos decretos de vivienda el próximo viernes en el Parlamento y ha añadido que "le gusta ser traidor" contra los intereses de los "fondos buitre que especulan con la vivienda".

En una rueda de prensa junto al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, Sánchez ha asegurado que este debate también surge por la "incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad" de determinados responsables políticos vinculados con el PP, a los que ha acusado de no haber "movido un dedo" ante el desahucio de MariCarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada hace unos días en Madrid.

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"Nosotros hemos dado una respuesta que podrían haber dado las comunidades autónomas, que sin duda alguna podría haber dado el Ayuntamiento de Madrid y que se han negado a darla", ha añadido al respecto. EFE