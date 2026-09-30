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Rescatan a 50 inmigrantes de origen magrebí de una patera localizada al este de Alegranza

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Las Palmas de Gran Canaria, 30 sep (EFE).- La Salvamar Al Nair ha rescatado este miércoles a 50 inmigrantes de origen magrebí que iban a bordo de una patera que ha sido localizada a unos nueve kilómetros al este del islote de Alegranza y que traslada al puerto de Arrecife (Lanzarote), han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

Una llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias 112 alertó de la patera, cuyos ocupantes son todos mayores de edad y se encuentran en aparente buen estado de salud, han indicado las mismas fuentes.

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Tras recibir esta alerta, Salvamento Marítimo movilizó el Helicóptero Helimer 211, que localizó la posición de la barquilla, y posteriormente envió a la Salvamar Al Nair, que procedió al rescate de sus ocupantes.

Según las fuentes, la Salvamar Al Nair tiene previsto llegar al puerto de Arrecife a las 19:40 (hora canaria).

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a otros 51 inmigrantes que navegaban en una patera al norte de Lanzarote. EFE

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