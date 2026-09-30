Rescatan a 50 inmigrantes de origen magrebí de una patera localizada al este de Alegranza

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 30 sep (EFE).- La Salvamar Al Nair ha rescatado este miércoles a 50 inmigrantes de origen magrebí que iban a bordo de una patera que ha sido localizada a unos nueve kilómetros al este del islote de Alegranza y que traslada al puerto de Arrecife (Lanzarote), han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

Una llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias 112 alertó de la patera, cuyos ocupantes son todos mayores de edad y se encuentran en aparente buen estado de salud, han indicado las mismas fuentes.

PUBLICIDAD

Tras recibir esta alerta, Salvamento Marítimo movilizó el Helicóptero Helimer 211, que localizó la posición de la barquilla, y posteriormente envió a la Salvamar Al Nair, que procedió al rescate de sus ocupantes.

Según las fuentes, la Salvamar Al Nair tiene previsto llegar al puerto de Arrecife a las 19:40 (hora canaria).

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a otros 51 inmigrantes que navegaban en una patera al norte de Lanzarote. EFE