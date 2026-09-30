La vivienda modera su subida al 14,7 %, pero el esfuerzo para comprar alcanza el 36,9 %

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Madrid, 30 sep (EFE).- El precio de la vivienda nueva y usada moderó su crecimiento hasta el 14,7 % interanual en el tercer trimestre, frente al 15,5 % registrado en el trimestre anterior, aunque el esfuerzo para comprar una sigue en aumento y se sitúa en el 36,9 %.

Entre julio y septiembre, la vivienda se encareció un 2,8 % respecto al trimestre precedente, según las tasaciones realizadas por Tinsa by Accumin y publicadas este miércoles.

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Aunque los datos reflejan una desaceleración, los precios todavía mantienen tasas de crecimiento "contundentes", según ha destacado la directora del Servicio de Estudios de la compañía, Cristina Arias.

Descontado el efecto de la inflación, el precio de la vivienda aumentó un 10,2 % interanual en términos reales, frente al 11,9 % registrado en el segundo trimestre.

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Arias ha advertido de que la escasez de oferta y el aumento de los costes de construcción continúan presionando los precios al alza, mientras que la inflación y los tipos de interés erosionan el poder adquisitivo de los hogares y contribuyen a moderar la demanda.

El esfuerzo para comprar una vivienda sigue aumentando y alcanza ya el 36,9 % de la renta disponible de los hogares, frente al 35,7 % del trimestre anterior. De este modo, se aleja del 35 % considerado un nivel “razonable”.

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"En los principales polos de empleo y focos turísticos, la dificultad de acceso a la vivienda alcanza niveles críticos desde hace varios periodos y supera, en algunos casos, el 50 % de la renta disponible del hogar medio", ha alertado Arias.

El valor mediano de la vivienda se situó en el tercer trimestre en 2.129 euros por metro cuadrado, un 2 % por encima de los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007 y un 80 % por encima de los mínimos registrados durante la Gran Recesión. En lugares como el madrileño Barrio de Salamanca supera los 8.000 euros, de acuerdo con estas tasaciones.

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Sin embargo, si se descuenta el efecto de la inflación, el nivel actual de los precios todavía se encuentra un 32 % por debajo de los máximos del "boom".

Todas las comunidades autónomas registraron incrementos del precio de la vivienda, aunque, en términos reales, el ritmo de crecimiento se desaceleró en la mayoría de ellas.

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Las subidas interanuales oscilaron entre el 3,4 % y el 21,9 %. La Comunidad Valenciana encabezó los incrementos, con un 21,9 %; seguida de Castilla-La Mancha (20,5 %), Cantabria (18,7 %) y el País Vasco (15,2 %).

En el extremo contrario, Extremadura registró el aumento más moderado, con un 3,4 % interanual.

La desaceleración se extiende también por las provincias: en veinte de ellas se redujo el ritmo de crecimiento y en otras siete se mantuvo estable.

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Las mayores subidas se registraron en Gipuzkoa (25 %), Toledo (24,2 %), Valencia (23,8 %), Albacete (22,1 %) y Cantabria (18,7 %).

Por el contrario, los avances más moderados correspondieron a Cáceres (2,5 %), Badajoz (3,4 %) y Cuenca (3,4 %).

La vivienda se encareció en Madrid un 13,1 % interanual, frente al 16,7 % del trimestre anterior; mientras que en Barcelona subió un 12,4 % interanual, frente al 13,4 % anterior. EFE

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