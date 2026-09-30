Espana agencias

La Junta de Tratamiento de la cárcel vota en contra del permiso para Alfonso Basterra

Guardar

Salamanca, 30 sep (EFE).- La Junta de Tratamiento de la cárcel de Topas (Salamanca) ha cambiado el sentido de su voto sobre el nuevo permiso solicitado por Alfonso Basterra, y no avala finalmente, del mismo modo que hizo con la anterior solicitud, la salida del condenado a 18 años de cárcel por asesinar a su hija Asunta en Galicia en 2013.

En esta ocasión, la Junta había votado inicialmente de manera favorable, pero ahora ha emitido un nuevo informe contrario ya que Basterra indicó primero un domicilio de unos amigos en Madrid como lugar de disfrute del permiso, pero después cambió la dirección y al comprobarla han sabido que corresponde al despacho de abogados de su letrada, según han informado a EFE fuentes penitenciarias.

PUBLICIDAD

La Junta entiende entonces que se puede hacer un mal uso del permiso al no haber un domicilio real en el que disfrutarlo y por tanto ha decidido no avalarlo en su última resolución.

El juez de vigilancia penitenciaria debe evaluar la solicitud de este nuevo permiso, de tres días y solicitado por Basterra en agosto, después de que la Audiencia de Salamanca estimara el recurso de la Fiscalía el pasado mayo y denegara el primero solicitado por el condenado.

PUBLICIDAD

Los argumentos de la Fiscalía para su recurso fueron que la Junta de Tratamiento de Topas votó en contra 8-1, la gravedad del delito, que tres cuartos de la pena se cumplen en marzo del 2027 y la pena no se completa hasta 2031, así como la falta de asunción de responsabilidad por parte del acusado y la negación de los hechos.

El pasado 8 de mayo, la Audiencia de Salamanca estimó el recurso de la Fiscalía y denegó el permiso penitenciario de cuatro días concedido entonces por el juez de vigilancia penitenciaria a Alfonso Basterra, con el argumento de que en ese momento no concurrían en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida.

Precisaba en su resolución que tenía en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos".

La Sala dejaba sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el titular de la plaza 5 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo denegatorio adoptado por la Junta de Tratamiento de Topas.

Alfonso Basterra recibió la misma condena que Rosario Porto (su exmujer y madre de Asunta), que se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Brieva.

La muerte de Porto se produjo sin que ella nunca admitiese su participación ni la de Alfonso Basterra en el asesinato de la menor, que fue encontrada sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.

Un jurado popular, por unanimidad, declaró a ambos culpables de la muerte violenta de la pequeña después de que los análisis toxicológicos permitieran determinar que Asunta había sido sedada con benzodiacepinas varios meses antes de su muerte. EFE

cgc/orv/jlp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Te doy seis consejos para eliminar los pensamientos negativos”

El especialista comparte varias estrategias para dejar de darle vueltas a las preocupaciones y recuperar la atención

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Te doy seis consejos para eliminar los pensamientos negativos”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

La cinta, dirigida por Lucía Alemany, recorrerá la infancia y adolescencia de la exjugadora del Barcelona antes de convertirse en una estrella mundial

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Miriam Nogueras asegura que los textos no cumplen sus dos principales objetivos: proteger a las familias y evitar que los fondos buitre sigan comprando vivienda

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

El Ayuntamiento estudia los daños y prevé instalar un vallado para proteger la escultura

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Telecinco sustituye ‘First Dates’ por ‘Dog Dates’: una edición especial de citas protagonizadas por perros acompañados de sus dueños

El próximo lunes 5 de octubre, las mascotas tomarán el foco del programa de citas presentado por Carlos Sobera

Telecinco sustituye ‘First Dates’ por ‘Dog Dates’: una edición especial de citas protagonizadas por perros acompañados de sus dueños
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

ECONOMÍA

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

DEPORTES

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

Arbeloa se mete en un lío por “cuestionar la integridad de un árbitro”: “Después del partido contra el Manchester City no permitirán perder al United”

Cuando los egos fracturan un vestuario: Cristiano Ronaldo y una suplencia en la Nations League desestabilizan a la selección portuguesa

El representante de Justin Gaethje cierra la puerta a la revancha con Ilia Topuria: “Fue mejor que él y nunca ocurrirá”

Una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta y un sorteo en un hotel: la surrealista clasificación de Omán en la Copa del Golfo