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El Gobierno valenciano alerta de un episodio "potencialmente muy adverso" de lluvias

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València, 30 sep (EFE).- La Comunidad Valenciana afronta a partir de este jueves al mediodía una situación meteorológica "potencialmente muy adversa" por la cantidad de lluvia que puede caer en poco tiempo, de forma estática y en puntos concretos, según ha alertado el consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

El consejero ha hecho esta advertencia tras la reunión celebrada esta tarde en la sede del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con representantes de los gobiernos central y autonómico, las diputaciones, los ayuntamientos y los servicios de emergencia.

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La reunión se ha convocado ante el aviso naranja decretado por la Agencia Estatal de Meteorología a partir de las 14 horas del jueves que afectará a las provincias de Castellón y Valencia y al litoral norte de la de Alicante, con una situación "potencialmente muy adversa" que podría derivar, incluso, en un aviso rojo "porque estamos en los límites", ha dicho Valderrama.

"Estamos hablando de 50 l/m2 aproximadamente en una hora y 160 l/m2 por metro cuadrado en doce horas -ha recordado-. La característica fundamental es que estos 160 litros por metro cuadrado se pueden producir incluso en dos horas y, si las tormentas son estáticas, podríamos estar hablando incluso de 180 l/m2 en doce horas y 200 l/m2 en 24 horas".

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Estas tormentas se van a producir fundamentalmente en el prelitoral y en el litoral, "con lo cual, si la tormenta y las lluvias se producen en el prelitoral puede haber un problema de crecida de barrancos y de cauces que nos obliga a todas las administraciones y a todos servicios a estar muy atentos a cómo va evolucionando la situación", según el consejero.

También ha advertido de posibles escorrentías en zonas de cauces y barrancos y ha recordado que en las últimas semanas ya ha habido varios avisos naranjas por fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana, "con lo cual el terreno ya está saturado".

El dispositivo de prevención se activará antes de las 14 horas de este jueves y se ha establecido con los consorcios provinciales y con los servicios de bomberos forestales un dispositivo de prevención de autobombas que pueda estar vigilando las zonas que pueden estar más afectadas, entre ellas la arrasada por la dana de 2024 al no estar aún preparado su alcantarillado para tanta lluvia.

"Todo el mundo tiene que estar informado y ante cualquier incidencia, llamar al 112", ha añadido para recordar las recomendaciones fundamentales ante un episodio como este, con "un umbral alto, una intensidad que desconocemos que pueda alcanzar estas lluvias".

Este jueves habrá otra reunión de coordinación para comprobar la evolución de las lluvias, aún sin hora.

Una docena de municipios de la provincia de Valencia han comunicado ya su intención de suspender sus clases a partir de entre las 13 y las 14 horas de este jueves. EFE

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