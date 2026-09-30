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EE.UU. conmemora en Madrid sus 250 años con un repaso audiovisual a su relación con España

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Madrid, 30 sep (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha conmemorado este miércoles los 250 años desde la independencia de su país con un repaso audiovisual a la relación bilateral con España, para el que se ha recurrido al archivo fotográfico de la Agencia EFE.

La muestra, digital, inaugurada en el Palacio de Santoña y disponible en la web https://es.usembassy.gov/es/espana-y-estados-unidos-historia-compartida-en-imagenes/, se articula en torno a cuatro ejes -Cultura, Defensa, Deporte y Relación bilateral- para documentar los vínculos desarrollados entre ambos países.

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"La historia de Estados Unidos no se ha construido de manera aislada. Desde nuestros primeros días como nación otros países estuvieron junto a nosotros y España ocupa un lugar muy especial en esa historia", ha apuntado el embajador estadounidense, Benjamín León Jr.

Las fotografías de EFE, en su opinión, permiten celebrar la amistad forjada y recuerdan que la relación de estos dos países "siempre ha sido personal y se ha construido a través de momentos compartidos entre españoles y estadounidenses".

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La exposición se remonta a los años 30 del siglo pasado. Así, una imagen del 13 de junio de 1934 muestra al magnate William Randolph Hearst acompañado de la actriz Marion Davies, en las escalinatas de acceso al Museo del Prado durante su visita a la capital española.

Ava Gardner en 1950 junto a su entonces pareja, Frank Sinatra, durante el rodaje en Tossa de Mar del filme 'Pandora y el holandés errante'; o el cineasta Orson Welles saludando al torero Antonio Bienvenida en la plaza de toros de Vista Alegre en enero de 1966 dejan constancia de la presencia de la élite cultural de EE.UU. en territorio español.

Los intercambios en materia de Defensa se ven reflejados en algunos de los tratados firmados o en la implantación de la Base Naval de Rota (Cádiz): el 4 de octubre de 1956 se inauguró el aeropuerto de dicha instalación con la asistencia del entonces embajador estadounidense, John Davis Lodge.

El capítulo deportivo tiene su referencia más reciente en el triunfo de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, entregó el trofeo al combinado de Luis de la Fuente.

El tenista Rafael Nadal con el trofeo tras derrotar al sudafricano Kevin Anderson en la final masculina del Abierto de Estados Unidos el 10 de septiembre de 2017, o una foto de Pau Gasol y Kobe Bryant en octubre de 2009 en el centro de entrenamiento de El Segundo, donde los Lakers iban a comenzar la pretemporada, ponen rostro a los deportistas que han marcado la actualidad en uno y otro país.

El paseo audiovisual deja espacio también para el folclore. La ex primera dama Nancy Reagan, en una época en la que su marido, Ronald, era presidente (1981-1989), baila en mayo de 1985 con un alumno de la Escuela de Danza del Teatro Real durante una visita a este centro junto a la reina Sofía y Carmen Romero, la entonces esposa del que era presidente del Gobierno en aquella época, Felipe González.

La inauguración ha contado con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, y el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Defensa. EFE

(foto)(vídeo)

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