40-31. El Flensburg gana con contundencia al Balonmano Granollers

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Flensburg (Alemania), 30 sep (EFE).- El Balonmano Granollers cayó con contundencia en la primera jornada de la Liga Europea, segunda competición continental, ante el Flensburg alemán (40-31) a pesar de completar una gran primera parte que se vio empañada por una segunda en la que se quedó sin gasolina y, además, perdió a Pablo Urdangaín, uno de sus mejores jugadores, que se retiró de la pista lesionado.

Tras la disputa de la jornada inaugural, el conjunto entrenado por Antonio Rama se sitúa en última posición en el grupo E, a un punto del Aguas Santas portugués y el Buzau rumano. Después de caer ante el campeón de la Liga Europea en 2023 y 2024 y uno de los favoritos al título, se medirá el próximo martes (20:45) al equipo de Rumanía.

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Desde el primer minuto, el Balonmano Granollers mostró las intenciones de sorprender al Flensburg, como ya sucedió en la histórica remontada de cuartos de final de la Liga Europea en 2023.

Marcos Fis y Pablo Urdangarín lideraron a los vallesanos en un parcial inicial de 2-6. No obstante, los alemanes reaccionaron a su mal inicio en defensa y encadenaron varios ataques con gol, lo que les permitió igualar el encuentro en pocos minutos (7-7, min.9).

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Con inferioridad numérica por la exclusión de Urdangarín dos minutos, los de Antonio Rama lograron resistir las acometidas locales y frenaron la remontada. En su retorno a la pista, el lateral derecho sostuvo a los suyos durante una fase más gris en ataque. Sin ningún dominador claro del juego, ambos equipos libraron un intercambio de golpes en el que el Granollers mantuvo la iniciativa en el marcador (13-14, min.21).

Sin embargo, la dinámica cambió en los últimos instantes de la primera mitad, cuando los locales culminaron un parcial 3-0 que les puso por delante por primera vez en el encuentro. Marcos Fis, con un gol en el último minuto de la primera mitad, anotó el 20-20 con el que el choque llegó al descanso.

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En la segunda parte, el Flensburg puso una marcha más, especialmente tras la exclusión de Guillermo Fisher a los cuarenta segundos. Con un clima más favorable, el líder de la liga alemana amplió la ventaja a dos goles (24-22, min.35) ante un Granollers que, a pesar de estar por debajo en el electrónico, seguía metido en el partido.

Poco a poco, a los vallesanos les costaba más ordenar sus ataques y materializarlos en goles gracias, parcialmente, a las paradas del portero local, Simon Möller. Los germanos, desbocados ofensivamente y con más efectividad, aumentaron la diferencia hasta los cinco tantos (30-25, min.45).

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Antonio Rama, que pidió tiempo muerto, tampoco consiguió cambiar la dinámica del juego. Las aspiraciones de remontada disminuyeron todavía más tras la lesión de Pablo Urdangarin, que se retiró cojeando a vestuarios.

Tras este mazazo anímico, el conjunto catalán prácticamente bajó los brazos y no opuso resistencia a un Flensburg que, tras situarse nueve tantos arriba (37-28, min.52), bajó las revoluciones y prefirió no hacer sangre, convirtiendo los últimos minutos de partido en un mero trámite. No obstante, el Granollers tampoco fue capaz de maquillar el marcador (40-31, min.40).

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- Ficha técnica:

40 - Flensburg-Handewitt (20+20): Möller; Kirkeløkke (-), Bergholt (6), Grgic (5), Horgen (4), Volz (8), Minne (2) -siete inicial- Buric (p.s), Pytlick (-), Tønnesen (2), Jakobsen (5, 5p), Arnarsson (1), Blagostinsek (1), Novak (-) y Møller (6).

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31 - Granollers (20+11): Borrell; Povill (-), Fis (9), Figueras (3), Guijarro (1), Castillo (2), Urdangarín (9, 2p) -siete inicial- Panitti (p.s), Deumal (2, 1p), Armengol (1), Domingo (2), Fisher (-), Duran (2) y Pinheiro (-).

Marcador cada cinco minutos: 3-6, 7-8, 9-9, 12-14, 16-17, 20-20 (descanso), 23-22, 26-24, 30-25, 35-28, 37-30, 40-31 (final).

Árbitros: Ioannis Fotakidis (GRE) y Charalampos Kinatzidis (GRE). Excluyeron dos minutos a Lasse Möller (m.45) por parte del Flensburg, y a Pablo Urdangarin (m.10), Gerard Domingo (m.21) y a Guillermo Fisher (m.31) por parte del Granollers.

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Incidencias: partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Europea disputado en el GGW Arena de Flensburg. EFE

pbl/ism