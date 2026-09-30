Espana agencias

40-31. El Flensburg gana con contundencia al Balonmano Granollers

Guardar

Flensburg (Alemania), 30 sep (EFE).- El Balonmano Granollers cayó con contundencia en la primera jornada de la Liga Europea, segunda competición continental, ante el Flensburg alemán (40-31) a pesar de completar una gran primera parte que se vio empañada por una segunda en la que se quedó sin gasolina y, además, perdió a Pablo Urdangaín, uno de sus mejores jugadores, que se retiró de la pista lesionado.

Tras la disputa de la jornada inaugural, el conjunto entrenado por Antonio Rama se sitúa en última posición en el grupo E, a un punto del Aguas Santas portugués y el Buzau rumano. Después de caer ante el campeón de la Liga Europea en 2023 y 2024 y uno de los favoritos al título, se medirá el próximo martes (20:45) al equipo de Rumanía.

PUBLICIDAD

Desde el primer minuto, el Balonmano Granollers mostró las intenciones de sorprender al Flensburg, como ya sucedió en la histórica remontada de cuartos de final de la Liga Europea en 2023.

Marcos Fis y Pablo Urdangarín lideraron a los vallesanos en un parcial inicial de 2-6. No obstante, los alemanes reaccionaron a su mal inicio en defensa y encadenaron varios ataques con gol, lo que les permitió igualar el encuentro en pocos minutos (7-7, min.9).

PUBLICIDAD

Con inferioridad numérica por la exclusión de Urdangarín dos minutos, los de Antonio Rama lograron resistir las acometidas locales y frenaron la remontada. En su retorno a la pista, el lateral derecho sostuvo a los suyos durante una fase más gris en ataque. Sin ningún dominador claro del juego, ambos equipos libraron un intercambio de golpes en el que el Granollers mantuvo la iniciativa en el marcador (13-14, min.21).

Sin embargo, la dinámica cambió en los últimos instantes de la primera mitad, cuando los locales culminaron un parcial 3-0 que les puso por delante por primera vez en el encuentro. Marcos Fis, con un gol en el último minuto de la primera mitad, anotó el 20-20 con el que el choque llegó al descanso.

En la segunda parte, el Flensburg puso una marcha más, especialmente tras la exclusión de Guillermo Fisher a los cuarenta segundos. Con un clima más favorable, el líder de la liga alemana amplió la ventaja a dos goles (24-22, min.35) ante un Granollers que, a pesar de estar por debajo en el electrónico, seguía metido en el partido.

Poco a poco, a los vallesanos les costaba más ordenar sus ataques y materializarlos en goles gracias, parcialmente, a las paradas del portero local, Simon Möller. Los germanos, desbocados ofensivamente y con más efectividad, aumentaron la diferencia hasta los cinco tantos (30-25, min.45).

Antonio Rama, que pidió tiempo muerto, tampoco consiguió cambiar la dinámica del juego. Las aspiraciones de remontada disminuyeron todavía más tras la lesión de Pablo Urdangarin, que se retiró cojeando a vestuarios.

Tras este mazazo anímico, el conjunto catalán prácticamente bajó los brazos y no opuso resistencia a un Flensburg que, tras situarse nueve tantos arriba (37-28, min.52), bajó las revoluciones y prefirió no hacer sangre, convirtiendo los últimos minutos de partido en un mero trámite. No obstante, el Granollers tampoco fue capaz de maquillar el marcador (40-31, min.40).

- Ficha técnica:

40 - Flensburg-Handewitt (20+20): Möller; Kirkeløkke (-), Bergholt (6), Grgic (5), Horgen (4), Volz (8), Minne (2) -siete inicial- Buric (p.s), Pytlick (-), Tønnesen (2), Jakobsen (5, 5p), Arnarsson (1), Blagostinsek (1), Novak (-) y Møller (6).

31 - Granollers (20+11): Borrell; Povill (-), Fis (9), Figueras (3), Guijarro (1), Castillo (2), Urdangarín (9, 2p) -siete inicial- Panitti (p.s), Deumal (2, 1p), Armengol (1), Domingo (2), Fisher (-), Duran (2) y Pinheiro (-).

Marcador cada cinco minutos: 3-6, 7-8, 9-9, 12-14, 16-17, 20-20 (descanso), 23-22, 26-24, 30-25, 35-28, 37-30, 40-31 (final).

Árbitros: Ioannis Fotakidis (GRE) y Charalampos Kinatzidis (GRE). Excluyeron dos minutos a Lasse Möller (m.45) por parte del Flensburg, y a Pablo Urdangarin (m.10), Gerard Domingo (m.21) y a Guillermo Fisher (m.31) por parte del Granollers.

Incidencias: partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Europea disputado en el GGW Arena de Flensburg. EFE

pbl/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ten esto en cuenta al comprar ropa de cama si quieres dormir en casa como en un hotel cinco estrellas: “100% algodón, hilo percal y mínimo 180 hilos”

“No os recomiendo que las compréis en, por ejemplo, en H&M”, advierte Leticia Pinilla, creadora de contenido de consejos domésticos

Ten esto en cuenta al comprar ropa de cama si quieres dormir en casa como en un hotel cinco estrellas: “100% algodón, hilo percal y mínimo 180 hilos”

La Aemet alerta de la llegada de una dana al Mediterráneo: chubascos “muy fuertes y persistentes” y potenciales inundaciones

El episodio, calificado de “situación potencialmente muy adversa”, dejará lluvias torrenciales a partir del jueves por la tarde especialmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares

La Aemet alerta de la llegada de una dana al Mediterráneo: chubascos “muy fuertes y persistentes” y potenciales inundaciones

Este jueves acaba el ultimátum de Ayuso a la acampada de Sol y no hay señales de que se vaya a levantar: “No hay ninguna fecha sobre la mesa”

El jueves 1 de octubre vence el plazo de 48 horas dado a la Delegación del Gobierno, mientras la protesta autogestionada mantiene la presión ante la cita de este viernes en el Congreso para garantizar que “no haya ni una Maricarmen más”

Este jueves acaba el ultimátum de Ayuso a la acampada de Sol y no hay señales de que se vaya a levantar: “No hay ninguna fecha sobre la mesa”

Kate Middleton visita Sussex sin rastro de los duques: la princesa de Gales comparte mesa con los más mayores y los deja en su casa puerta por puerta

La mujer del príncipe Guillermo se vuelca con los vecinos en una jornada marcada por la ausencia de Harry y Meghan

Kate Middleton visita Sussex sin rastro de los duques: la princesa de Gales comparte mesa con los más mayores y los deja en su casa puerta por puerta

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Te doy seis consejos para eliminar los pensamientos negativos”

El especialista comparte varias estrategias para dejar de darle vueltas a las preocupaciones y recuperar la atención

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Te doy seis consejos para eliminar los pensamientos negativos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

ECONOMÍA

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

DEPORTES

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

Arbeloa se mete en un lío por “cuestionar la integridad de un árbitro”: “Después del partido contra el Manchester City no permitirán perder al United”