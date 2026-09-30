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0-6. El Barcelona arrolla al Roma en la 'Ciudad Eterna'

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Carlos Expósito

Roma, 30 sep (EFE).- El Barcelona arrolló al Roma (0-6) este miércoles en Liga de Campeones en la capital italiana, en un partido en el que Caroline Graham Hansen y Clàudia Pina firmaron sendos dobletes para encarrilar una goleada que completaron Ewa Pajor y un tanto en propia puerta de Shukurat Oladipo.

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El conjunto azulgrana, de verde agua ante el inconfundible 'giallorroso', saltó al Stadio delle Tre Fontane de la 'Ciudad Eterna' a por el dominio del balón, aunque las locales, impulsadas por su afición y con una presión alta, plantaron cara en los primeros compases. Cerraron espacios, conectaron y estuvieron metidas en el partido ante la posesión culé.

Esto era, precisamente, lo que su entrenador, Gianpiero Piovani, quiso transmitir. Jugar de tú a tú, pese a la diferencia económica que definió en la víspera como "estratosférica". Durante varios minutos lo lograron, tuvieron ese coraje necesario para disputarle la pelota al mejor equipo del mundo.

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Pero el Barcelona, y más en este tipo de escenarios, no se amedrenta. Se hizo con el control total del balón y comenzó a asediar la portería rival. El Roma sufrió. Y comenzó a quedar en evidencia que, efectivamente, pese al incansable trabajo realizado en los últimos años, falta inversión en la Serie A italiana.

Ni la magia de la alemana Anallena Rieke como dueña del centro del campo romanista ni la presencia de la capitana, Manuela Giugliano, que protagonizó un inicio de campaña destacado, pudieron con un Barcelona que se sintió cómodo con el juego, con Patri Guijarro con el control de la batuta, y con Caroline Graham Hansen estelar.

Precisamente por las botas de ambas pasó el primer tanto del Barcelona en el minuto 19, cuando la noruega remató desde la frontal del área al segundo palo de la portera tras una asistencia de la española. Veinte minutos después un gol en propia puerta de Shukurat Oladipo puso el 0-2 en el marcador, un varapalo para 'la Loba' a cinco minutos del descanso.

El equipo local lo intentó, pero no logró concretar las jugadas que construía, ya sea por fallos en los últimos metros o por la efectividad en defensa de la dupla Irene Paredes y Martina Fernández. El Barcelona, con muchas de las bajas recuperadas de forma progresiva por lesiones o por el Mundial sub-20 celebrado en Polonia, no cedió.

Se sumaron a la fiesta Clàudia Pina, en el minuto 53, y, de nuevo, Hansen, que firma esta temporada la octava en las filas barcelonesas, en el minuto 60. Cuatro minutos después del segundo, saltó al campo Aitana Bonmatí, que se estrenó, tras volver unos minutos en el pasado partido de liga, en la competición continental tras perderse el primer encuentro contra el Paris FC.

Nada pudo hacer 'la Loba' y el Barcelona confirmó la 'manita' en el minuto 75, sellada, para protagonizar otro doblete, por Pina. Pero no fueron suficientes y la internacional polaca Ewa Pajor hizo valer una asistencia de Renee van Asten, que volvió tras baja médica, para poner el 0-6 en el marcador y confirmar el dominio azulgrana.

El Barcelona siguió por la senda de la victoria en 'Champions' tras su primer triunfo contra el Paris, mientras que el Roma, que empató contra el belga Oud-Heverlee Leuven, tendrá que remar cuesta arriba en una fase en la que también recibirán en casa al Real Madrid.

-- Ficha técnica

0 – Roma: Baldi; Bergamaschi (Ottey, m.61), Antoine, Oladipo, Oliviero; Rieke (Heatley, m.71), Giugliano (Doms, m.61), Greggi (Pandini, m.79); Thogersen, Pellegrino, Piemonte (Corelli, m.61).

Entrenador: Alessandro Spugna.

6 – Barcelona: Coll; Sydney, Martina (Camara, m.64), Paredes, Brugts (Dominguez, m.76); Serrajordi (van Asten, m.76), Guijarro, Pina; Graham (Bonmati, m.64), Pajor, Kerolin Nicole (Julia, m.76).

Entrenador: Pere Romeu.

Goles: 0-1, Graham (m.19); 0-2, Oladipo, en propia puerta (m.39); 0-3, Pina (m.53); 0-4, Graham (m.60); 0-5, Pina (m.75); 0-6, Pajor (m.85).

Árbitro: Kirsty Dowle (Inglaterra). Mostró tarjeta amarilla a Paredes (m.72) por parte del Barcelona.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones femenina disputado en el Estadio Tre Fontane de Roma. EFE

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