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Xavi Albert: Los principios no están en duda, veo una intencionalidad se gane o pierda

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València, 29 sep (EFE).- El técnico del Valencia Basket, Xavi Albert, se mostró satisfecho tras la victoria lograda este martes ante el Kosner Baskonia por cómo se rehicieron de la derrota ante el iLERNA Lleida del domingo en la Liga Endesa pero sobre todo porque afirmó que el equipo no ha cambiado sus principios ni en las victorias ni en las derrotas que llevan esa campaña.

"Le doy valor a rehacerse después de un golpe duro y a tener claro que los principios no están en duda. Creo que quisimos correr contra Lleida, perdimos pero hicimos 15 tiros mas que el rival. Veo una intencionalidad de hacerlo. Los jugadores lo hacen con intención todos los días. He visto una continuidad en los partidos, se gane o se pierda", explicó en una rueda de prensa.

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El entrenador aseguró que no quiso afear nada a la plantilla tras la derrota ante el Lleida en la rueda de prensa posterior. "No quise darle un toque a la plantilla en público y, de hecho, me puse al frente de esa derrota. Es un gran grupo humano y muy entrenable, no necesita toques. Lo que teníamos que hablar lo hicimos dentro y de manera bidireccional", afirmó.

Albert dijo estar contento por la "imagen" dada y porque fue "un partido de 40 minutos" aunque todo no fuera "perfecto". "Ha sido un trabajo completo, en armonía de toda la plantilla. Muy contento de la coralidad del partido", destacó.

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El técnico dijo que antes del choque tomaron la decisión de no adaptarse al juego del Baskonia pese a que sabían que podían sufrir y se mostró satisfecho por el resultado. Además, dijo que le da valor a haber establecido la mejor anotación del equipo en la Euroliga pero apuntó que la tendencia del baloncesto es hacia más puntos. "Prefiero hacer 111que 70, me gusta más, pero es que la tendencia es esa", dijo

El entrenador admitió que en el plano personal el triunfo, su primera victoria en la Euroliga en casa, le quita "un peso de encima". "Cuando me puso al frente de este proyecto sabía que suponía una dosis extra de responsabilidad. Quiero ea este club, está lleno de gente a la que aprecio y las derrotas me pesan más que en cualquier otro sitio en el que pudiera estar", afirmó.

Albert abrió su intervención felicitando al equipo femenino del Valencia que el domingo conquisto la Supercopa. "Lo primero que quiero hacer es felicitar a las chicas que fueron campeonas de la Supercopa el otro día, me alegro mucho por ellos y quiero darles la enhorabuena", señaló. EFE

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