España

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo hoy martes 29 de septiembre

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Solo necesitas 2.5 euros para participar en el sorteo de Euromillones. (Infobae/Jovani Pérez)
Solo necesitas 2.5 euros para participar en el sorteo de Euromillones. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

¿Participaste en la lotería de Euromillones y quieres saber si saliste ganador? Aquí te dejamos los resultados de su último sorteo, difundidos por Loterías y Apuestas del Estado.

Resultados ganadores del último sorteo

Fecha: martes 29 de septiembre del 2026.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora: 04 07 12 31 44.

Estrellas: 08 11.

Millonario: G K G 3 2 9 8 5.

El sorteo de se celebra dos veces a la semana, cada martes y viernes. Se lleva a cabo a las 21:00 horas en París, Francia, pero cuenta con la participación de ocho países más: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un fecha de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Euromillones, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

PUBLICIDAD

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar Euromillones?

Los pasos para jugar Euromillones son muy sencillos. (Pixabay)
Los pasos para jugar Euromillones son muy sencillos. (Pixabay)

Solo necesitas 2.5 euros para participar en el sorteo de Euromillones y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros en premios.

Cada apuesta de Euromillones consiste en seleccionar cinco números de una tabla de 50, dígitos que van desde el 1 y hasta el 50, así como dos “estrellas”, es decir, dos números entre el 1 y el 12. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con Euromillones puedes obtener un premio desde los dos aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Euromillones (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Euromillones (Loterías y Apuestas del Estado)

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

EuromillonesEuromillones España y EuropaLoterías de EuropaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del martes 29 de septiembre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del martes 29 de septiembre de 2026

Se buscan voluntarios para cuidar melocotoneros y bonsáis en Japón durante 30 horas semanales a cambio de alojamiento y comida gratis

Una granja sostenible en Yamanashi busca viajeros mayores de 20 años para apoyar en sus cultivos y tareas del hogar, con dos días libres a la semana e internet para teletrabajar

Se buscan voluntarios para cuidar melocotoneros y bonsáis en Japón durante 30 horas semanales a cambio de alojamiento y comida gratis

La reina Letizia deslumbra en la cena de Estado con los Macron: rescata una tiara floral de diamantes y estrena un vestido de cuento de Carolina Herrera

Entre detalles de pedrería y la banda de gala ceremonial, los reyes han recibido al matrimonio francés con alta gastronomía española

La reina Letizia deslumbra en la cena de Estado con los Macron: rescata una tiara floral de diamantes y estrena un vestido de cuento de Carolina Herrera

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

El rey ha pronunciado el mensaje ante Emmanuel Macron durante una cena de gala en el Palacio Real

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

Comprobar Eurojackpot: los resultados del martes 29 de septiembre

Estos son los números afortunados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Comprobar Eurojackpot: los resultados del martes 29 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

El Congreso da luz verde a tramitar la ley del PSOE que rebaja a la mitad la tasa de alcohol al volante

El PP rechaza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia mientras Macron visita España

Así se decidió que hubiera dos decretos de vivienda en vez de uno: el pacto de PSOE y Sumar ‘in extremis’ antes del Consejo de Ministros

ECONOMÍA

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

La alerta del Banco de España sobre por qué prorrogar los contratos de alquiler actuales puede encarecer los que vienen después

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”

Ilia Topuria, cada vez más cerca de octógono: el luchador hispanogeorgiano publica las primeras imágenes de su regreso a los entrenamientos