Espana agencias

Una muestra de sangre permite diseñar inmunoterapias personalizadas contra el cáncer

Guardar

Barcelona, 29 sep (EFE).- Un estudio liderado por el Instituto de Oncología del Vall d'Hebron de Barcelona (VHIO) abre una vía a diseñar inmunoterapias personalizadas contra el cáncer a partir de una muestra de sangre del paciente, lo que podría reducir también los procedimientos más invasivos.

El trabajo, que publica este martes la revista Cancer Discovery, de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR), ha identificado neoantígenos tumorales y las células del sistema inmunitario capaces de reconocerlos y atacarlos en muestras de sangre.

PUBLICIDAD

Además, el análisis de sangre tanto del ADN tumoral circulante como de las células inmunitarias permitió identificar neoantígenos que no habían sido vistos en la muestra de tejido, con lo que ofrecía una visión más amplia de las características del tumor, según ha explicado VHIO en un comunicado.

"Desde el punto de vista clínico, este estudio abre una vía prometedora para desarrollar inmunoterapias personalizadas a partir de una muestra de sangre", ha explicado el doctor Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron, director del VHIO y coautor de este estudio.

PUBLICIDAD

Tabernero ha destacado que "identificar los neoantígenos del tumor sin recurrir siempre a una biopsia de tejido sería especialmente valioso para pacientes con tumores difíciles de biopsiar o con metástasis".

Si se confirma su utilidad, esta estrategia podría ampliar las opciones terapéuticas y reducir la carga de los procedimientos invasivos, "con un posible beneficio para la calidad de vida de los pacientes con cáncer", ha dicho.

Las biopsias de tejido tumoral, las convencionales, tienen limitaciones, sobre todo cuando los tumores son inaccesibles, por lo que la propuesta del equipo del VHIO adquiere mayor relevancia.

En concreto, el equipo liderado por Alena Gros aisló y secuenció el ADNct de muestras de sangre de seis pacientes con melanoma, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello y cáncer colorrectal metastásicos y compararon los resultados con los obtenidos mediante el análisis convencional de tejido tumoral.

En los seis casos, el análisis de ADNct identificó entre el 63,25 % y el 97,4 % de los neoantígenos detectados mediante el análisis estándar del tejido tumoral, y se hallaron otros que no se habían encontrado mediante el análisis estándar del tejido tumoral.

También participaron en el estudio dos pacientes con cáncer de mama y de cabeza y cuello en cuyas muestras de sangre no se pudo aislar el ANNct, por liberar sus tumores poca cantidad de ADN al torrente sanguíneo.

Además, se evaluó la aplicabilidad del ADNct en la identificación de neoantígenos en una población más amplia de 69 pacientes con diversos tipos de tumores sólidos metastásicos y se detectaron en 32 de ellos, con distintos tipos de tumores sólidos.

"Dado que obtener una muestra de sangre es más fácil y rápido que obtener tejido tumoral, este método podría llegar a pacientes cuyos tumores son inaccesibles o que no pueden someterse a una biopsia. También podría permitir que los pacientes comenzaran el tratamiento antes, al no tener que esperar a una biopsia", ha asegurado la autora senior del estudio, Alena Gros.

La investigación se enmarca en el Programa Integral de Inmunoterapia e Inmunología del Cáncer del VHIO, financiado por la Fundación BBVA. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Consejo de Ministros prevé aprobar un tope del 15% al gas y de 19,55 euros al butano

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, adelanta la medida desde Dublín y advierte de que sin el tope el precio habría superado el 45%, mientras la reunión se retrasa por la negociación del decreto de vivienda

El Consejo de Ministros prevé aprobar un tope del 15% al gas y de 19,55 euros al butano

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Arroz de otoño con setas y calabaza, una receta fácil ideal para disfrutar un domingo en casa

Esta elaboración parte de un sofrito sencillo a base de cebolla, pimiento, ajo y tomate que aporta mucho sabor al arroz

Arroz de otoño con setas y calabaza, una receta fácil ideal para disfrutar un domingo en casa

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 29 septiembre

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 29 septiembre

Ángela Fernández, psicóloga: “¿Y si no estás enamorado, sino intentando conseguir que alguien te demuestre que eres suficiente?"

La experta plantea que en algunas relaciones, lo que mueve no es el amor, sino una herida de insuficiencia que está buscando ser reparada

Ángela Fernández, psicóloga: “¿Y si no estás enamorado, sino intentando conseguir que alguien te demuestre que eres suficiente?"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida presume del acuerdo para que Maricarmen vuelva a su casa: “Me alegro de que haya confiado en el Ayuntamiento de Madrid”

Almeida presume del acuerdo para que Maricarmen vuelva a su casa: “Me alegro de que haya confiado en el Ayuntamiento de Madrid”

El tormento de Begoña Gómez no termina: el juez Peinado estudia abrir un bufete de abogados tras jubilarse

Fatima Ezzahra El Mansouri gana fuerza para convertirse en la primera mujer jefa de Gobierno de Marruecos

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

El decreto Maricarmen y la acampada en Sol, en directo: el Consejo de Ministros arranca con una hora de retraso por la negociación del decreto de vivienda

ECONOMÍA

El Consejo de Ministros prevé aprobar un tope del 15% al gas y de 19,55 euros al butano

El Consejo de Ministros prevé aprobar un tope del 15% al gas y de 19,55 euros al butano

El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un influencer inmobiliario recibe una multa de 440.000 euros por alquileres ilegales en Airbnb

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

DEPORTES

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”