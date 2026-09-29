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UEFA distribuye 31,5 millones€ a clubes que cedieron jugadores para Liga Naciones 2024/25

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Madrid, 29 sep (EFE).- La UEFA distribuirá esta semana 31,5 millones de euros entre los clubes que cedieron jugadores para la Liga de Naciones 2024/25, cifra que supone el primer pago del actual ciclo del Programa de Beneficios para Clubes del organismo, como se prevé en el Memorando de Entendimiento entre este y la EFC (Clubes Europeos).

Estos pagos forman parte de los 104 millones€ asignados a los clubes que ceden sus futbolistas a las selecciones nacionales tanto para la anterior temporada de la Liga de Naciones, como para la presente 2026/27 que acaba de empezar, y para la fase de clasificación para la Eurocopa 2028, que se celebrará en Reino Unido y República de Irlanda.

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La UEA explicó que el mecanismo de distribución del programa no ha sufrido cambios con respecto a la edición anterior, según el cual reciben una compensación por jugador y partido de 3.845€ de un jugador elegible en la convocatoria de la selección en los encuentros de las dos competiciones. En el caso de la Eurocopa 2028, la compensación se calculará por jugador y por día.

El programa beneficia a 611 clubes de todas las federaciones miembro de la UEFA (55), incluidos varios clubes amateurs, y el Leipzig alemán recibirá la compensación total más alta, con aproximadamente 353.000€ por ceder a 16 de sus jugadores.

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"A través de este programa, distribuimos una parte de los ingresos de la Eurocopa y de la Liga de Naciones entre los clubes de toda Europa, tanto profesionales como amateurs, en reconocimiento a su papel en la formación de los jugadores y en su cesión para que puedan jugar con la selección nacional. Cuando el fútbol prospera, todos se benefician", destacó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

El presidente de los Clubes Europeos (EFC) y del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, señaló que el programa "es una parte muy importante de la alianza estratégica entre la UEFA y la EFC" y que "su alcance y su impacto son evidentes, ya que más de 600 clubes de todos los niveles se benefician de este primer pago".

"Este programa reconoce la contribución esencial que los clubes aportan al fútbol internacional, al formar a los jugadores y ponerlos a disposición de sus selecciones nacionales. Estamos muy satisfechos de seguir reforzando este vínculo vital entre el fútbol de clubes y el de selecciones nacionales", añadió el catarí, que preside este martes la Asamblea General de la EFC en Copenhague.

La UEFA subrayó que el actual ciclo de beneficios para los clubes, vinculado a la Eurocopa 2028, prevé una distribución total de 244 millones€, incluidos los 4 millones restantes del programa de la Eurocopa 2024.

De esta cantidad, 104 millones de euros se destinan a los clubes que cedan jugadores para la Liga de Naciones en las temporadas 2024/25 y 2026/27 y para la fase de clasificación de la próxima Eurocopa (Clasificatorios Europeos 2027-28). Otros 140 millones€ se reservan para los clubes que cedan jugadores para la fase final del torneo.

También avanzó que los pagos restantes del programa se realizarán por fases, a medida que se vayan completando las convocatorias correspondientes. EFE

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