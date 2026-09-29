Roberto Fernández, Yeremy Pino y Le Normand, descartes de De la Fuente ante Croacia

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Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El delantero Roberto Fernández, el extremo Yeremy Pino y el defensa Robin Le Normand son los tres descartes del seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, ante el partido de este martes frente a Croacia en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Roberto Fernández ya quedó fuera de la convocatoria ante Inglaterra en Wembley el pasado sábado, al igual que el lateral Iván Fresneda y el extremo Víctor Muñoz, que en esta ocasión sí forman parte de los 23 inscritos, informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su web.

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Además del ariete del Espanyol, De la Fuente ha descartado a Yeremy Pino y a Le Normand, quien se incorporó ayer, lunes, a la convocatoria en lugar de Eric García debido a las molestias en una rodilla que sufrió en el calentamiento del encuentro ante Inglaterra.

Es la primera vez que Iván Fresneda, del Sporting de Portugal, entra en una lista para un partido oficial y lo va a hacer con el dorsal número 4.

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Fresneda, de 22 años, nunca ha jugado con la selección absoluta y se incorporó a la convocatoria de los cuatro partidos de la Liga de Naciones en sustitución del lesionado Pedro Porro después de ser llamado para la sub-21.

En el caso de Víctor Muñoz, el extremo del Liverpool pasa a tener el dorsal 11 después de que en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que España se proclamó campeona, luciera el 25.

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El de esta noche va a ser el primer encuentro que España juegue en casa como campeona del mundo en su regreso al Sánchez Pizjuán, once años después del último partido en el feudo del Sevilla, que fue ante Ucrania, con victoria de la Roja por 1-0, en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2016. EFE