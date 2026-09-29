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Regreso triunfal de De la Fuente y de la selección a su 'santuario'

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Curri Carrillo

Sevilla, 29 sep (EFE).- España, en el estreno en casa de su segunda estrella como bicampeona mundial, regresó este martes de manera triunfal a Sevilla y, en concreto, al Ramón Sánchez-Pizjuán, el 'santuario' del seleccionador, Luis de la Fuente, por su pasado como sevillista y estrecha vinculación con la ciudad, y también de la selección, que nunca ha perdido en el estadio de Nervión.

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De la Fuente, artífice de los últimos éxitos de la Roja, la Liga de Naciones de 2023, la Eurocopa de 2024 y hace dos meses el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, sumó la victoria número 40 consecutiva del equipo nacional ante Croacia (4-1) en un partido brillante a rachas de sus pupilos y en un estadio que conoce a la perfección.

No en vano, el técnico de Haro (La Rioja), de 65 años y recientemente renovado en su cargo hasta 2032 por méritos propios, llegó en el verano de 1987 al Sevilla de Xabier Azcargota, en el que estuvo cuatro años, tras haber ganado dos Ligas y una Copa del Rey con el Athletic Club de Javier Clemente, y compartió vestuario con leyendas del club nervionense como Francisco, Manolo Jiménez, el chileno Iván Zamorano o el uruguayo Pablo Bengoechea.

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Tras colgar las botas en el Alavés, retornó a la Ciudad Deportiva de la carretera de Utrera de la mano de Joaquín Caparrós, quien lo llamó para que se hiciera cargo del primer juvenil sevillista, tras su debut como técnico en el Portugalete y el Aurrerá, y consiguió éxitos en la cantera del conjunto blanco. Por sus manos pasaron figuras como Sergio Ramos, Jesús Navas, Kepa o el fallecido Antonio Puerta.

En esos años forjó un estrecho vínculo con la capital andaluza, donde tiene casa propia y suele volver cuando sus obligaciones le dejan. Muy devoto del cristo de El Cachorro y hermano de la Hermandad de San Benito, muy próxima al barrio de Nervión, volvió de forma efímera a Lezama y al Alavés antes de asumir responsabilidades en los escalafones inferiores de la selección española.

Ahora, tras ser nombrado seleccionador de la absoluta en 2022, es el gran hacedor de los éxitos del renovado equipo español, que dejó su sello, una vez más, en el Sánchez-Pizjuán para aumentar a 26 sus partidos sin perder en el estadio sevillista con una victoria incontestable y de peso, la segunda en su grupo de la Liga de Naciones, ante Croacia.

A pesar de la resistencia croata, este triunfo en Nervión, el cuadragésimo consecutivo de la Roja ante una afición entregada y que llenó con unos 43.000 espectadores el estadio sevillista, llegó de la mano de un juego colectivo excelso por momentos, un fútbol coral y de control del medio campo, apabullante y de toque, y de mucha velocidad por las bandas y gran pegada.

Los artífices, con un doblete de un eléctrico e intermitente Lamine Yamal (en el minuto 1 y 12 segundos y en el 63) y goles de Marc Pubill (min.31) y Nico Williams (m.89), aunque el croata Dion Beljo empató 1-1 en el 28, fueron unos jugadores de una calidad superlativa y un preclaro De la Fuente. El 'hijo adoptivo' de Sevilla, y también España, suman y siguen. EFE

(Foto)

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