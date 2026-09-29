PSOE y Sumar siguen negociando 'in extremis' y el Consejo de Ministros se retrasa

27/02/2024 (I-D) El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 27 de febrero de 2024, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales. El próximo curso el grado de discapacidad exigido para acceder a las ayudas para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo se reducirá del 33% al 25% en la convocatoria de becas del curso 2024-2025. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

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PSOE y Sumar siguen negociando el contenido del decreto con nuevas medidas de vivienda, lo que ha generado que aún no haya arrancado la celebración del Consejo de Ministros, inicialmente previsto para las 9.30 horas, que tiene que abordarlo, según exponen fuentes gubernamentales a Europa Press.

Las dos principales reclamaciones de Sumar para incluir en el decreto es la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de contratos, llegando plantear un borrador de decreto con estas medidas.

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Fuentes de este espacio insisten en que los dos socios prosiguen las conversaciones para intentar ultimar un acuerdo. Aparte, otras fuentes gubernamentales recuerdan que había una reunión previa del Consejo de Seguridad Nacional.

Además, los partidos del socio minoritario del Ejecutivo amenazaron que estaban dispuestos a plantarse y no participar en el Consejo si el decreto quedaba descafeinado. Ya lo hicieron hace un semestre cuando se negaron a entrar en el Consejo si no se acordaba un decreto para incluir la prórroga de contratos de alquiler, que fue tumbado luego en el Congreso.

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Diversos dirigentes de Sumar, como la ministra Mónica García (Sanidad), han subrayado que no iban a avalar un decreto que se quedara a medias y admitían que el PSOE eran reticentes sobre los dos puntos que demandan, en especial la prórroga automática de contratos.

"Nosotros lo que nos planteamos es empujar a este Gobierno para que el apellido progresista no solamente sea un apellido, sino sea una realidad en el principal problema que ahora mismo tiene nuestro país, que es el problema de la vivienda", ha dicho durante una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

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