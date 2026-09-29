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PSE advierte a Podemos que "se la juega" en el Decreto de Vivienda porque puede ser "el jugador número 12 de la derecha"

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El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido a Podemos de que "se la está jugando" con su postura sobre el Decreto en materia de Vivienda porque "puede ir muy de izquierdas y terminar convirtiéndose en el jugador número 12 de la derecha y la extrema derecha". Asimismo, ha dicho respetar "mucho" la acampada en Sol pero ha lamentado que "algunos han tenido los ocho años de gobierno de Mariano Rajoy las tiendas de campaña guardadas en el garaje".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Andueza ha esperado que finalmente haya acuerdo para aprobar el Real Decreto con medidas en materia de Vivienda "no sólo en el Consejo de Ministros, sino que posteriormente sea ratificado en el Congreso de los Diputados".

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En todo caso, ha considerado que "no es que Pedro Sánchez se la juegue" con el Decreto que se está negociando, sino que "quizá los que se la estén jugando sean aquellos que están intentando poner entre la espada y la pared al Gobierno".

De este modo, ha instado a "hacer una reflexión y, desde luego, no jugar a la política desde la calculadora sino desde la racionalidad" porque, según ha indicado en alusión a Podemos, "al final algunos pueden ir muy de izquierdas, muy de izquierdas y terminar convirtiéndose en el jugador número 12 de la derecha y de la extrema derecha".

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En este sentido, ha lamentado que, en caso de que no saliera adelante el Decreto, "sería la evidencia más palpable de que algunos no están jugando al interés general, sino al interés propio de intentar conservar sus escaños". "Sería un fracaso de aquellos que están jugando una cosa y a lo único que están contribuyendo es a engordar a la extrema derecha", ha insistido.

Por lo que respecta al apoyo de otros partidos, ha censurado que de Junts se puede "esperar cualquier cosa" y, por contra, ha confiado en poder contar con el apoyo del PNV, cuyas demandas en esta materia ve "racionales".

El líder del PSE ha dicho respetar "muchísimo" la acampada que se está realizando en Sol, en Madrid, si bien ha planteado que le "encantaría que esos movimientos surgieran también cuando quien gobierna en este país es la derecha, porque algunos han tenido los ocho años del gobierno de Mariano Rajoy las tiendas de campaña guardadas en sus garajes".

"Es una lástima, porque hay momentos en los que verdaderamente sí que hay que movilizarse y sí que hay que acamparse y poner pie en pared. Y ahora quizá estemos acampando para protestar sobre algunas cuestiones que merecen toda movilización y merecen la activación social también y el acompañamiento a este Gobierno --que sin duda alguna ha mostrado una sensibilidad social inigualable con respecto a otros gobiernos que hemos tenido durante la democracia en este en este país--, pero ante otras situaciones no veo yo esa capacidad de movilización", ha señalado.

MARGEN PARA MÁS COSAS

Asimismo, ha defendido las políticas en materia de vivienda que se están desarrollando desde el Gobierno Vasco y, tras repasar algunas de las "muchísimas medidas" impulsadas por la Consejería de Vivienda y que hacen a Euskadi ser "pionera" y tener "capacidad de reaccionar", ha reconocido que "evidentemente no está todo hecho" y hay "margen para hacer más cosas".

También ha rechazado las críticas de Sumar, que ha acusado al Ejecutivo de "llegar tarde" en las medidas anunciadas para Erandio tras las protestas por desahucios en Los Ochos. Andueza ha señalado que no ha visto a esta formación denunciando la situación "hasta que se ha hecho pública", con lo que, "por lo menos, han llegado al mismo tiempo que el Gobierno Vasco".

En todo caso, ha añadido que le habría "encantado ver a Sumar Euskadi apoyando las medidas que ha impulsado el Gobierno en materia de vivienda porque prácticamente no ha apoyado ninguna". "Situarse en la confrontación permanente, en el no permanente intentando ponerse más a la izquierda que nadie no siempre es productivo", ha advertido, destacando que, durante los últimos ciclos electorales, el PSE "ha ido in crescendo, cosa que Sumar no puede decir".

Asimismo, ha censurado la postura de EH Bildu en esta materia, advirtiendo de que no existe "una solución mágica" y "lo fácil suele ser tirar de demagogia". Así, ha criticado que la formación soberanista "de repente se saca de la manga un plan para construir 36.000 viviendas" pero "no dice ni cómo, ni en qué condiciones, ni con qué dinero, ni con qué planificación, ni sobre todo con quién, porque la administración pública no va a ser capaz de asumir todo eso".

"Tirar de demagogia es fácil y en política parece que a algunos les gusta ponerlo en práctica mucho más de lo que deseable, pero después, cuando uno se sienta en el sillón de la responsabilidad, en el de la gestión, en el de tener que gobernar, las cosas no son tan fáciles. Construir castillos en el aire es muy sencillo, pero la realidad nos dice que eso generalmente suele llevar luego, cuando alguien llega al gobierno, a toparse con una realidad que les lleva al fracaso", ha advertido.

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