Pedro Martínez: "Tuvimos opciones de remontar, pero las pérdidas al final nos mataron"

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Redacción Deportes, 29 sep (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, señaló este martes que las pérdidas de balón, especialmente en la primera parte y en los minutos finales, "mataron" las esperanzas de remontada del equipo, que pese a tener opciones, acabó cayendo por 94-84 ante el Anadolu Efes en Estambul.

El Real Madrid llegó a estar a solo cuatro puntos en los minutos finales, pero las 21 pérdidas de balón, 14 de ellas en la primera mitad, fueron una losa que pesó demasiado.

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"Hicimos un gran esfuerzo en el segundo tiempo. El problema es que en el primer tiempo tuvimos muchas pérdidas. Luego estuvimos mejor, aunque las pérdidas al final nos mataron. Tuvimos buena mentalidad para remontar, pero necesitamos mejorar, especialmente a la hora de compartir el balón", dijo Martínez a los micrófonos de la Euroliga tras el partido.

Ya en la rueda de prensa, reiteró el agujero de las pérdidas, aunque valoró la mejora de mentalidad de sus jugadores en el segundo tiempo.

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"Jugamos 13 o 14 minutos en la dirección correcta en la primera parte, pero luego cometimos pérdidas que permitieron puntos fáciles del Efes y que provocaron una gran ventaja en los últimos cinco minutos del segundo cuarto, haciéndonos difícil competir. En la segunda parte tuvimos una mejor mentalidad, defendimos mejor y limitamos las pérdidas. Tuvimos opciones a dos minutos del final tras una gran remontada, pero otra vez, las pérdidas y sus buenos ataques decidieron el partido para el Efes", analizó.

Preguntado por si parte de las pérdidas fueron por la defensa del Efes en situaciones de "corte Iverson", un sistema ofensivo, se centró en las situaciones que sus propios jugadores pueden mejorar.

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"Necesitamos analizar cómo cometimos las pérdidas. Puede que algunas fueran en situaciones específicas en esta situación, pero en general creo que no fue nuestro problema. Perdimos balones en situaciones sencillas, con ventaja...Creo que hay que pensar en qué podemos mejorar en las situaciones que entrenamos, pero no es esta situación en particular", concluyó. EFE