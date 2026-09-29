Niércoles, 30 de septiembre de 2026

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Madrid, 29 sep (EFE).-

CRISIS VIVIENDA.- Madrid.- Aprobados los dos decretos de vivienda en el Consejo de Ministros, el Gobierno sigue negociando para conseguir los votos necesarios para convalidarlos en el Congreso, mientras los acampados en Sol mantienen su protesta enfadados por que las medidas se hayan troceado.

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CEUTA INVESTIGACIÓN.- Madrid.- La investigación abierta en la Audiencia Nacional por la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta de finales de julio coge impulso con la declaración como testigo del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Ceuta.- Cuando se cumplen dos meses de la entrada masiva de migrantes el 30 de julio, los vecinos y las autoridades de Ceuta esperan que se agilicen los trámites burocráticos para la expulsión de las miles de personas que quedan en la ciudad mientras continúan los realojos en los centros de acogida.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Madrid.- Dos meses después de la entrada de más de 80.000 migrantes en Ceuta, Amnistía Internacional publica un informe en el que analiza el trato y las condiciones en las que se encuentran estas personas, con especial atención a los menores, y las consecuencias de los discursos de odio y la desinformación sobre esta crisis migratoria.

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ESPAÑA FRANCIA.- Madrid.- El presidente francés, Emmanuel Macron, concluye su viaje de Estado a España con una jornada en la que participará junto al rey en un foro para impulsar el comercio y la inversión bilateral y se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

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CINE FLAMENCO.- Málaga.- La actriz Adelfa Calvo conversa en una entrevista con EFE sobre el documental 'Acuérdate de mí', dirigido por Remedios Malvárez, y que aborda la figura de su abuela, La Niña de la Puebla, una de las grandes voces del flamenco, a partir de las entrevistas que grabó en cintas de casete, con motivo del preestreno del largometraje este miércoles en Málaga.

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ESPAÑOL IA.- San Millán de la Cogolla (La Rioja).- Inauguración de la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español'.

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PREMIOS GOYA.- Madrid.- El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, anunciará este miércoles en rueda de prensa la ciudad que acogerá la gala de los Premios Goya 2027.

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FLAMENCO GUITARRA.- Sevilla.- El guitarrista Juan Carlos Romero, director del Instituto Internacional de Guitarra Manolo Sanlúcar, explica, en una entrevista con EFE con motivo del inicio de las clases del proyecto pedagógico que le confió quien fuera su maestro, que el flamenco "no es una música caprichosa" sino bien estructurada conforme al legado de las generaciones anteriores, y que se debe de enseñar "desde dentro".

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FÚTBOL F BARCELONA.- Barcelona.- La jugadora noruega del Barcelona Caroline Graham Hansen (Oslo, 1995) explica, en una entrevista con EFE, los motivos de su renovación con el club azulgrana, con el que cree que podrá seguir luchando por todos los títulos.

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BALONCESTO NBA.- Fuengirola (Málaga).- Los Cleveland Cavaliers, una de las franquicias más importantes de la NBA, llega a Málaga para entrenar durante varios días.

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HERMANAMIENTO LOGROÑO.- Logroño.- Logroño celebra su hermanamiento con la ciudad palestina de Belén con la plantación de un olivo en la capital riojana, como símbolo de su compromiso con la paz, la cooperación y la cohesión social.

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SOCIEDAD FOTOGRAFÍA.- Granada.- Una imagen en redes sociales fue la semilla del proyecto Primeras Miradas, una iniciativa andaluza que desde 2024 ofrece talleres de fotografía a niños y adolescentes de una aldea de Angola que inmortalizan su realidad para cambiarla, ya que sus instantáneas se venden para costear su educación.

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SALUDOS EFE AUDIOVISUAL