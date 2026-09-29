Espana agencias

Nico Williams: "El gol me sirve mucho para coger confianza"

Guardar

Sevilla, 29 sep (EFE).- El futbolista del Athletic Club Nico Williams aseguró este martes que su tanto en el partido ante Croacia de la Liga de Naciones disputado en Sevilla le "sirve mucho para coger confianza" después de que en el Mundial no pudiera ofrecer su mejor versión debido a los problemas físicos.

Williams anotó el cuarto tanto del encuentro jugado en el estadio Sánchez Pizjuán (4-1), su sexto gol con La Roja, después de que el último lo marcara el 5 de junio de 2025 ante Francia en la Liga de Naciones.

PUBLICIDAD

"Muy feliz por los tres puntos y por haber contribuido a la victoria del equipo. Este gol me sirve mucho para coger confianza. Como dice el míster, da igual quien juegue, somos muchos jugadores con mucha calidad. Se ha demostrado", señaló al término del partido.

El extremo del Athletic Club tuvo palabras de elogio para Lamine Yamal tras su doblete ante el combinado croata: "Cuando sonríe, juega bastante mejor. Es un jugador especial. El Balón de Oro no depende de él. Que siga trabajando así, porque seguro que le va a venir ahora o en un futuro. Ojalá lo gane y muy contento por él". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo hoy martes 29 de septiembre

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo hoy martes 29 de septiembre

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del martes 29 de septiembre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del martes 29 de septiembre de 2026

Se buscan voluntarios para cuidar melocotoneros y bonsáis en Japón durante 30 horas semanales a cambio de alojamiento y comida gratis

Una granja sostenible en Yamanashi busca viajeros mayores de 20 años para apoyar en sus cultivos y tareas del hogar, con dos días libres a la semana e internet para teletrabajar

Se buscan voluntarios para cuidar melocotoneros y bonsáis en Japón durante 30 horas semanales a cambio de alojamiento y comida gratis

La reina Letizia deslumbra en la cena de Estado con los Macron: rescata una tiara floral de diamantes y estrena un vestido de cuento de Carolina Herrera

Entre detalles de pedrería y la banda de gala ceremonial, los reyes han recibido al matrimonio francés con alta gastronomía española

La reina Letizia deslumbra en la cena de Estado con los Macron: rescata una tiara floral de diamantes y estrena un vestido de cuento de Carolina Herrera

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

El rey ha pronunciado el mensaje ante Emmanuel Macron durante una cena de gala en el Palacio Real

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

El Congreso da luz verde a tramitar la ley del PSOE que rebaja a la mitad la tasa de alcohol al volante

El PP rechaza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia mientras Macron visita España

Así se decidió que hubiera dos decretos de vivienda en vez de uno: el pacto de PSOE y Sumar ‘in extremis’ antes del Consejo de Ministros

ECONOMÍA

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

La alerta del Banco de España sobre por qué prorrogar los contratos de alquiler actuales puede encarecer los que vienen después

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”

Ilia Topuria, cada vez más cerca de octógono: el luchador hispanogeorgiano publica las primeras imágenes de su regreso a los entrenamientos