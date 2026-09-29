Nico Williams: "El gol me sirve mucho para coger confianza"

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Sevilla, 29 sep (EFE).- El futbolista del Athletic Club Nico Williams aseguró este martes que su tanto en el partido ante Croacia de la Liga de Naciones disputado en Sevilla le "sirve mucho para coger confianza" después de que en el Mundial no pudiera ofrecer su mejor versión debido a los problemas físicos.

Williams anotó el cuarto tanto del encuentro jugado en el estadio Sánchez Pizjuán (4-1), su sexto gol con La Roja, después de que el último lo marcara el 5 de junio de 2025 ante Francia en la Liga de Naciones.

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"Muy feliz por los tres puntos y por haber contribuido a la victoria del equipo. Este gol me sirve mucho para coger confianza. Como dice el míster, da igual quien juegue, somos muchos jugadores con mucha calidad. Se ha demostrado", señaló al término del partido.

El extremo del Athletic Club tuvo palabras de elogio para Lamine Yamal tras su doblete ante el combinado croata: "Cuando sonríe, juega bastante mejor. Es un jugador especial. El Balón de Oro no depende de él. Que siga trabajando así, porque seguro que le va a venir ahora o en un futuro. Ojalá lo gane y muy contento por él". EFE

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