Migrantes desalojados de la playa serán reubicados en un nuevo centro de acogida en Ceuta

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Ceuta, 29 sep (EFE).- Las decenas de migrantes desalojados esta mañana de la playa de Benítez de Ceuta serán reubicados en un nuevo centro de acogida cuya capacidad se ha ampliado, con lo que dispone de nuevas plazas.

La Jefatura Superior de Policía ha informado de que se sigue llevando a cabo este operativo no solo para desalojar la playa sino para proceder a su completo desmantelamiento al estar situado en las proximidades de la planta desaladora.

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Los migrantes están siendo trasladados en autobuses hasta el CATE del Tarajal para realizar las actuaciones policiales correspondientes para su filiación y posteriormente están siendo reubicados en el centro de acogida temporal de Loma Colmenar, que precisamente fue uno de los primeros espacios de los que dispuso el Gobierno.

Este centro de Loma Colmenar está situado en las proximidades de la frontera con Marruecos y en el mismo se han habilitado nuevas carpas, a la vez que han quedado plazas libres de personas que han optado por regresar de forma voluntaria a su país.-

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Los traslados a Loma Colmenar permitirán proceder a la recuperación y adecuación de la playa de Benítez. EFE

(foto)