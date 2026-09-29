Medio centenar de personas pasan la noche acampadas en Sevilla por Maricarmen

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Sevilla, 29 sep (EFE).- Medio centenar de personas han pasado la noche acampados en la Plaza de la Encarnación de Sevilla para mostrar su apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la pasada semana en Madrid, y han iniciado una acampada en la misma zona para exigir el real decreto de la Vivienda.

La acampada se organizó tras terminar este lunes una concentración convocada por los mismos motivos, y se realiza con una veintena de tiendas de campaña colocadas al pie de las escaleras de Las Setas, en una zona en la que no interfieren en el tráfico rodado, han informado a EFE fuentes del Sindicato de Inquilinas.

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La zona se encuentra además con una zona central con botellas de agua y algunos alimentos, mientras que vecinos de la plaza han ofrecido sus casas para que las personas acampadas, en su mayoría jóvenes, puedan usar el baño.

La protesta no tiene un plazo previsto para finalizar, y quienes la protagonizan aseguran que estarán pendientes de lo que decida el Consejo de Ministros en torno al decreto que reclaman que se apruebe, porque según su resultado podrían mantener su actitud.

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La concentración de este lunes había sido convocada por el Sindicato de Inquilinas, que, a su vez, en Andalucía, las había organizado a la misma hora en Cádiz y Málaga.

Las protestas se realizan bajo el lema 'Ni una Maricarmen más. Hasta conquistar el derecho a la vivienda", debido que "lo de Maricarmen no es un caso aislado, es el reflejo de una crisis de vivienda que nos afecta a todas".

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El Sindicato de Inquilinas reclama contratos indefinidos, congelación de los alquileres, regulación real de los alquileres de temporada y habitaciones y ningún desahucio sin alternativa habitacional. EFE

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