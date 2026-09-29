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Macron, sobre el tratado de amistad Francia-España tumbado en el Senado: "lo alcanzaremos"

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Madrid, 29 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha mostrado convencido de que se llegará al Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, que ha sido rechazado en el Senado, con la mayoría absoluta del PP: "lo alcanzaremos", ha asegurado.

Ha sido en el discurso que ha pronunciado en el Palacio Real al inicio de la cena de gala que los reyes han ofrecido al presidente de Francia y a su mujer, Brigitte Macron, con motivo del viaje de Estado a España, y poco después de que el Senado tumbara el tratado.

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Macron se ha referido a los 360 acuerdos alcanzados con España durante su mandato, como el Convenio de Doble Nacionalidad (el primero que se suscribió con un país no perteneciente a la Comunidad Iberoamericana), firmado en la Cumbre de Montauban en 2021; y el de Cooperación en el ámbito de la defensa, que firmó en la Cumbre de Barcelona en 2023 con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El PP mostró su desacuerdo con el artículo del convenio que originalmente permitía que miembros de ambos gobiernos asistieran a los consejos de ministros del otro y lo recurrió al Tribunal Constitucional.

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Posteriormente, ambos países suscribieron una interpretación del texto según la cual la presencia de ministros foráneos se haría "en los márgenes" de las reuniones y el pasado 23 de septiembre el Tribunal Constitucional determinó por unanimidad que esa disposición no contradice la Constitución.

Un tratado que ha sido rechazado de nuevo en el Senado por 142 votos en contra (PP y Vox), una abstención de UPN y 106 votos a favor del resto de la Cámara, entre ellos el PSOE, Junts, ERC y EH Bildu. El BNG ha optado por no votar.

Mientras, en el Palacio Real, Macron ha concluido en el brindis que ha realizado ante esta cena a la que asisten un centenar de invitados: "Viva la amistad franco española". EFE

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