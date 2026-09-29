Los decretos no frenan la acampada en Sol que se mantiene sin visos de acabar

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Madrid, 29 sep (EFE).- Varios miles de personas se disponen a pasar su cuarta noche acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para reivindicar soluciones a la crisis de la vivienda y el fin de los desahucios, sin planes por ahora de levantar la protesta tras la aprobación por el Consejo de Ministros de dos decretos sobre ese asunto.

Las medidas aprobadas por el Gobierno, que deberán ser convalidadas el viernes por el Congreso, no solo no han apaciguado la protesta sino que a lo largo de la tarde ha ido creciendo la afluencia de manifestantes hasta abarrotar esta noche la plaza en un ambiente festivo y entre llamamientos a nuevas movilizaciones el fin de semana e incluso a una huelga general.

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Nada más conocerse que el Ejecutivo había aprobado sus medidas sobre vivienda en dos decretos ante la posibilidad de no lograr apoyos parlamentarios para todas ellas, representantes del Sindicato de Inquilinas ya apuntaron que estarán atentos a los detalles de los textos legales para que "no se cuele nada por las grietas en las que siempre nos han colado las estafas de los rentistas".

Y avisaron: "Cuanto más dividan, más nos enfadarán".

Por la tarde, en una multitudinaria asamblea, insistían en que los decretos no son "un punto y final".

"Si alguien en algún momento ha pensado que el objetivo era solo el real decreto, esto no lo ha entendido", ha dicho una de las portavoces del sindicato, Valeria Recu.

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Los acampados no han señalado cuándo se irán y de momento el Sindicato de Inquilinas convocará manifestaciones y concentraciones el próximo fin de semana en toda España: "Con el horizonte de huelga general. Hay que aumentar el poder, que es de lo que va esto, hemos hecho algo histórico y hace mucho que no se hacía", ha señalado la portavoz de la organización, mientras los asistentes apoyaban a gritos un paro generalizado.

"Desde que empezamos el martes a las 8 de mañana no hemos parado. La acumulación de poder popular es descomunal. La calle ha sido capaz de poner contra las cuerdas tanto al Gobierno regional como al central", ha incidido Recu al tiempo que ha llamado a seguir disputando "la batalla política en cada calle, en cada bar y en cada casa".

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"Vamos a ocupar el ático de Ayuso" es una de las consignas más coreadas ya entrada la noche en la Puerta del Sol por los manifestantes, que una vez más agitan y hacen sonar sus llaveros en señal de protesta.

También se ha coreado "Madrid será la tumba del fascismo", en especial después de que durante la tarde diversos perfiles en redes sociales de grupos de desocupación y de extrema derecha convocaran a los suyos para acudir a Sol a desalojar a los acampados.

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A través de sus propias redes los convocantes han llamado a resistir en la plaza, en la que han empezado a organizarse ante un hipotético intento de desalojo por la fuerza dejando pasillos de emergencia entre tiendas y vigilando diversos puntos de acceso a la plaza.

Hasta las 21:30 no se han registrado incidentes y continúa habiendo una discreta presencia policial en los accesos a la Puerta del Sol. EFE