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Liber 2026 comienza este martes con cerca de 250 expositores y unos 9.000 profesionales

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Barcelona, 29 sep (EFE).- El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, inaugurará oficialmente la tarde de este martes Liber, la Feria Internacional del Libro, que en su 44.ª edición se celebrará en Fira Barcelona hasta el 1 de octubre, en un año con cerca de 250 expositores de 19 países y unos 9.000 profesionales del sector.

La feria tiene como objetivo abrir nuevos mercados internacionales a la industria española del libro y promover la compraventa de derechos editoriales, con un espacio protagonista, el Salón de Derechos, pensado para favorecer la negociación internacional de contenidos editoriales en español.

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La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) estima en 100 millones de euros el valor de la compraventa de derechos editoriales al año en España.

Está previsto que editores y agentes literarios de una cincuentena de países participen en las más de 600 reuniones ya agendadas para "cerrar acuerdos de traducción, cesión territorial, coedición, distribución y adaptación de obras a diferentes formatos", según han informado los organizadores.

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El presidente de la FGEE y del Comité Organizador de Liber, Manuel González, resaltó en la presentación del evento que durante las próximas jornadas se trabajará para "reforzar" la presencia internacional de autores y editoriales, sin obviar los mercados de Latinoamérica, ni de Estados Unidos, donde en 2030 se superarán los 50 millones de hispanohablantes.

Feria profesional, "para realizar negocios", contará con la participación de los grandes grupos editoriales, pero también de sellos independientes y asociaciones profesionales del sector, además de con representaciones institucionales de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid y País Vasco.

También con la presencia de editoriales de Alemania, Argentina, Armenia, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Marruecos, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Turquía y Ucrania.

En las Jornadas Profesionales que se han organizado, con un programa de 80 actividades y 150 ponentes, se debatirán cuestiones que son "retos" para la industria editorial como la inteligencia artificial (IA), el crecimiento del audiolibro, la captación de nuevos lectores, la internacionalización del libro en español o la transformación de los perfiles profesionales.

Habrá conferencias sobre el impacto de la IA en la edición y la gestión de los derechos de autor; se verán las tendencias que marcarán el mercado editorial hasta 2030 o las oportunidades de expansión en nuevos mercados de América y Asia.

Tampoco se olvidarán cuestiones como los derechos audiovisuales y se presentará el Plan de Fomento de la Lectura 2026-2030.

Otro espacio que se realzará en esta edición es el denominado Ágora, donde se presentarán casos prácticos impulsados por empresas y organizaciones del ámbito del libro.

Durante la feria se celebrará la Gala Liber, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), este miércoles, donde se entregarán los Premios Liber, que distinguirán en esta ocasión al escritor cubano Leonardo Padura; al editor Xosé Ballesteros; a la Biblioteca Regional de Murcia; al suplemento ABC Cultural; a los responsables de la serie 'Anatomía de un instante' y a la librería barcelonesa Casa Anita.EFE

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