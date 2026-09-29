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Lamine Yamal afirma que suma una nueva razón para el Balón de Oro: "Otra más"

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Sevilla, 29 sep (EFE).- El extremo del Barcelona Lamine Yamal afirmó este martes que su actuación ante Croacia en el partido de la Liga de Naciones ante Croacia en Sevilla, con su primer doblete con la selección, supone una razón añadida en sus méritos de ganar el Balón de Oro.

"Otra más", respondió Lamine Yamal al término del partido jugado en el estadio Sánchez Pizjuán a la pregunta de si su rendimiento aporta una muesca más en su carrera hacia el galardón al mejor jugador del mundo.

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El futbolista del Barça anotó el primer tanto del encuentro a los 70 segundos del inicio: "Hay que salir enchufados desde el principio. Es muy importante. He tenido suerte, están entrando. Estoy muy contento".

También describió en declaraciones a TVE su segundo gol, con un zurdazo al palo corto que sorprendió al portero croata Dominik Livakovic, compañero en el Barcelona.

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"Ya lo conozco de los entrenos. He pensado en lo que él hace en los entrenos. Gracias a Dios me ha entrado", subrayó el futbolista de Mataró.

Lamine Yamal se congratuló de haber podido traer la copa del mundo a Sevilla: "Nos da mucha ilusión poder traer la copa aquí y enseñarla a nuestra afición. Se lo merecían. Llevamos años detrás de un Mundial y poder traerla a casa y lograr esta victoria tan especial nos hace estar muy contentos". EFE

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