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La inflación se dispara hasta el 4,9 % en septiembre por carburantes y paquetes turísticos

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Madrid, 29 sep (EFE).- La inflación se disparó hasta el 4,9 % en septiembre, la tasa más alta desde febrero de 2023 (6 %) y seis décimas más que en agosto, debido principalmente al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y de los paquetes turísticos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, un mes en el que el descuento al diésel se amplió a veinte céntimos el litro y el de la gasolina bajó a cinco céntimos, tal y como estaba previsto en el plan de respuesta al conflicto de Irán puesto en marcha por el Gobierno y que está vigente hasta mañana.

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En cuanto a la inflación subyacente (sin tener en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto), la tasa de variación anual estimada aumentó dos décimas, hasta el 3,1 %. EFE

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